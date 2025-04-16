В Минске начинают отключать отопление с 16 апреля

Представители БСЖ передали сертификат на сумму около 14 тыс. рублей мальчику с пороками развития

Артемий Трусов родился со множественными пороками развития, из-за чего нуждался в специализированной коляске, которая помогла бы ему самостоятельно передвигаться. Сбор средств происходил по всему городу, был открыт личный счет у семьи, а также в Минской БСЖ.