В Минске начинают отключать отопление с 16 апреля

В Минске завершается отопительный сезон. По решению Мингорисполкома столичная система теплоснабжения будет переведена на летний режим, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске завершается отопительный сезон. По решению Мингорисполкома столичная система теплоснабжения будет переведена на летний режим, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это коснется всех категорий потребителей. В промышленных и административных зданиях отопление начнут отключать уже с сегодняшнего дня, а в объектах социальной сферы и жилищного фонда – с 17 апреля.