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В Минске начинают отключать отопление с 16 апреля

16 апреля 2025 19:10
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В Минске завершается отопительный сезон. По решению Мингорисполкома столичная система теплоснабжения будет переведена на летний режим, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске начинают отключать отопление с 16 апреля-2

Это коснется всех категорий потребителей. В промышленных и административных зданиях отопление начнут отключать уже с сегодняшнего дня, а в объектах социальной сферы и жилищного фонда – с 17 апреля.

# ЖКХ

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