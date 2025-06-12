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Около 60 объектов инфраструктуры в 2025-м построят в Минской области по инвестпрограмме

12 июня 2025 14:38
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Около 60 объектов инфраструктуры построят в Минской области в 2025 году по инвестпрограмме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На это направлено порядка 300 миллионов рублей. Работы охватывают все регионы – от райцентров до агрогородков.

Около 60 объектов инфраструктуры в 2025-м построят в Минской области по инвестпрограмме-2

Так, в Солигорске приступили к строительству дороги, соединяющей микрорайоны № 22 и Чижи. Общая протяженность порядка двух километров. Проектом также предусмотрены пешеходные зоны и шумозащитные экраны. Особое внимание уделят развитию велоинфраструктуры: дорога будет оборудована специальной дорожкой на более чем 3,5 километра. Установят и освещение.

Около 60 объектов инфраструктуры в 2025-м построят в Минской области по инвестпрограмме-4

Павел Пархоменко, заместитель председателя Солигорского райисполкома:
Здесь больше играет роль удобство жителей, потому что жители едут в нашу школу, детские сады. Соответственно, не нужно объезжать. Общая стоимость реализации данного проекта составляет 14 миллионов рублей. Срок окончания – пока планируется декабрь 2025 года. 

Также в Минской области ведется строительство двух учреждений образования. В ближайшее время начнут возводить здание начальной школы – детского сада в поселке Дружный.

# ЖКХ # Год благоустройства

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