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Новости по тегу #Жанет

Дни молодежи на «Славянском базаре в Витебске» – что в программе?
18 июля 2026 08:40

Дни молодежи на «Славянском базаре в Витебске» – что в программе?

Горячая премьера – певица Жанет рассказала о творческих планах
16 марта 2026 13:50

Горячая премьера – певица Жанет рассказала о творческих планах

О творчестве, семье и заветных мечтах – большой разговор с певицей Жанет
03 августа 2025 08:24

О творчестве, семье и заветных мечтах – большой разговор с певицей Жанет

«Это будет большой сюрприз». С кем бы хотела спеть дуэтом Жанет?
03 августа 2025 07:40

«Это будет большой сюрприз». С кем бы хотела спеть дуэтом Жанет?

Что изменилось в Театре эстрады с приходом Чернецкого? Поделилась заслуженная артистка Беларуси
03 августа 2025 07:35

Что изменилось в Театре эстрады с приходом Чернецкого? Поделилась заслуженная артистка Беларуси

Почему песня «Беларусь» стала переломной в карьере певицы Жанет? Узнали у артистки
03 августа 2025 07:31

Почему песня «Беларусь» стала переломной в карьере певицы Жанет? Узнали у артистки

Жанет: «Главный критик в моей жизни – это мой муж»
03 августа 2025 07:22

Жанет: «Главный критик в моей жизни – это мой муж»

Песни о стране, самый строгий зритель и актёрская игра – певица Жанет в «Рецепте настоящего белоруса»
28 июля 2025 17:09

Песни о стране, самый строгий зритель и актёрская игра – певица Жанет в «Рецепте настоящего белоруса»

Дмитрий Жук: важно сохранить реальную историю и передать её следующим поколениям
09 апреля 2025 10:34

Дмитрий Жук: важно сохранить реальную историю и передать её следующим поколениям

Неожиданный поворот народного проекта! Как появилась новая точка в маршруте «Марафона единства»?
19 января 2025 18:08

Неожиданный поворот народного проекта! Как появилась новая точка в маршруте «Марафона единства»?

Чернецкий: сегодня культура наравне с информацией стоят на переднем крае глобальной гибридной войны
18 января 2025 13:33

Чернецкий: сегодня культура наравне с информацией стоят на переднем крае глобальной гибридной войны

Жанет: «Для каждого артиста, и не только в нашей стране, это мечта – приехать на «Славянский базар»
17 января 2025 16:04

Жанет: «Для каждого артиста, и не только в нашей стране, это мечта – приехать на «Славянский базар»