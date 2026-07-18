Главным событием вечера в Летнем амфитеатре станет первый конкурсный день Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск».
«У меня огромное количество премьер. Я над ними сейчас работаю. Буду радовать новыми образами. Есть еще такие необычные планы творческие, о которых не буду говорить», – поделилась певица.
«Я абсолютно убеждена, что мы заслуживаем в жизни всего самого лучшего, все всегда только в наших руках».
«Я, кстати говоря, в прошлом году столько дуэтов реализовала. Буквально я недавно вернулась из Нижнего Новгорода, где я спела с Александром Панайотовым».
«Такой был рывок, когда к нам в театр пришел Руслан Чернецкий. Он просто глыба, он актер известный, у него огромный опыт за плечами».
«Я вдруг понимаю, что моя жизнь повернулась просто на 180 градусов. Вот я уже артистка».
«Благодаря именно моим братьям и сестрам я научилась воспринимать критику позитивно, правильно».
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В то время как коллективный Запад пытается переписать историю и навязать нам лживые утверждения – белорусы с уважением и трепетом хранят память о событиях военных лет.
В гастрольном графике значился Новополоцк, куда «Марафон единства» приехал по просьбам трудящихся. А в конце недели, не выбиваясь из графика, просто немного его оптимизируя, самый народный проект страны ждали на западе Беларуси – в Гродно.
Люди, которые пришли в искусство, это сродни военным и врачам. Они идут сюда по зову сердца.
«Атмосфера «Славянского базара», общения, дружбы, новых знакомств».
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