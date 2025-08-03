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Что изменилось в Театре эстрады с приходом Чернецкого? Поделилась заслуженная артистка Беларуси

03 августа 2025 07:35
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Что изменилось в Театре эстрады с приходом Чернецкого? Поделилась заслуженная артистка Беларуси-2

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь: 
Такой был рывок, когда к нам в театр пришел Руслан Чернецкий. Он просто глыба, он актер известный, у него огромный опыт за плечами. Мы так немножко только спасовали первое время, а потом вдруг мы поняли, что это потрясающий симбиоз. Когда к нам уже стали приходить и тот же Артем Пинчук в театр, тоже человек, который уже сыграл не одну роль, у нас вдруг началось, знаете, мы помогали ребятам, где-то подсказывали в плане вокала, где сделать круче, где чтобы ярче звучали ноты, а они нам показывали, как нужно играть, как нужно играть от партнера. То есть вот эти все моменты, нюансы, как нужно делать так, чтобы это все было по-настоящему.

# Музыка # Белорусская музыка # Интервью # Жанет # Руслан Чернецкий

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