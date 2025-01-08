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Как проходят выступления в цехах на «Марафоне единства»? Рассказала певица Жанет

08 января 2025 09:09
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В Беларуси продолжается республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства». На минувшей неделе она с размахом прошла в Солигорске, а 10 и 11 января приедет в Лиду, город Гродненской области. Каждый раз завершается «Марафон единства» одинаково грандиозным концертом «Время выбрало нас», для артистов которого это всегда творческий вызов и возможность представить свои новые работы.

В студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь пришла певица, заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет.

Как проходят выступления в цехах на «Марафоне единства»? Рассказала певица Жанет-2

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Приятно, что появляются новые города. Это значит, что есть интерес и люди хотят. Они для себя отметили, что это очень масштабное мероприятие и эта акция нужна. Сам по себе День народного единства, который перешел в марафон, – это настоящий подарок. Для нас это рождение какой-то новой традиции, нового повод, чтобы собираться вместе, улыбаться, петь, танцевать. Это очень хороший знак для всех нас.

Как проходят выступления в цехах на «Марафоне единства»? Рассказала певица Жанет-4

Юрий Царев, ведущий:
Как проходят выступления в цехах?

Жанет:
Это особенные концерты. Во-первых, ты находишься один на один с людьми, которые своими руками что-то добывают для тебя, для страны, что-то созидают, создают. Обстановка совершенно иная – семейная, дружественная. Люди работали, у них бытовые будни. А тут вдруг прямо посреди цеха сцена, звук, свет. Я сразу выхожу в люди, я сразу иду в цеха, подхожу к людям, мы вместе поем, танцуем.

А еще певица Жане рассказала, как озвучивала персонажа в белорусском мультфильме «Песня Сирин». Подробности смотрите в видео.

# Белорусские исполнители # Жанет # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Стасевич

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