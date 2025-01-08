Как проходят выступления в цехах на «Марафоне единства»? Рассказала певица Жанет

В Беларуси продолжается республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства». На минувшей неделе она с размахом прошла в Солигорске, а 10 и 11 января приедет в Лиду, город Гродненской области. Каждый раз завершается «Марафон единства» одинаково грандиозным концертом «Время выбрало нас», для артистов которого это всегда творческий вызов и возможность представить свои новые работы. В студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь пришла певица, заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет.

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Приятно, что появляются новые города. Это значит, что есть интерес и люди хотят. Они для себя отметили, что это очень масштабное мероприятие и эта акция нужна. Сам по себе День народного единства, который перешел в марафон, – это настоящий подарок. Для нас это рождение какой-то новой традиции, нового повод, чтобы собираться вместе, улыбаться, петь, танцевать. Это очень хороший знак для всех нас.