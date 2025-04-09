Дмитрий Жук: важно сохранить реальную историю и передать её следующим поколениям

В память о подвиге тех, кто сражался за нашу свободу в годы Великой Отечественной войны. Ровно месяц остается до священной для каждого белоруса даты. Еще накануне 9 Мая по всей стране проходят мероприятия посвященные Дню Победы. Во Дворце Республики – это серия концертов-реквиемов «Каждый третий». Этим вечером в Минск прибудет делегация Гродненской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема Великой Отечественной войны близка каждому белорусу. Накануне к проекту присоединились минчане: более двух тысяч человек – представители общественных организаций, различных трудовых коллективов столицы, учреждений образования, спорта.

Огромное спасибо за то, что так чтится память, за то, что ведется огромная работа по преемственности поколений и за то, что оно отражается, как оно было. Это действительно свято.

Жанет, заслуженная артистка Беларуси:

Вот эта линия, которую ведет и наше государство, не только в том, чтобы не забывали, помнили, но и самое главное, чтобы наши дети, наше поколение не допустило повторения. Наши дети, молодежь современная, они родились в другое время, в мирном. Им очень сложно объяснить, что было на самом деле тогда. И за нашими плечами действительно великая миссия не только рассказать, показать, но и дать прочувствовать, как это страшно может быть.

Эффект погружения в те страшные военные времена усиливается благодаря тематическим выставочным проектам, они представлены в фойе Дворца Республики. Каждый экспонат, каждая фотография и картина буквально кричат «Помните!». Наши деды и прадеды прошли через тяжелые испытания, чтобы будущие поколения могли жить в мире. Жители Минска хранят немало примеров самоотверженности и стойкости советских воинов, которые стояли насмерть на пути врага.

Мой дедушка – герой. Он был на параде в Берлине в 1945 году. Мы все время праздник 9 Мая проводим и со слезами, и с радостью, и с невероятной гордостью за весь наш народ. Это все наша история. Мы ее не можем позволить себе забыть.