Песни о стране, самый строгий зритель и актёрская игра – певица Жанет в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Жанет, заслуженная артистка Беларуси.

Жанет: Зимой мы об этом мечтаем. Считается это деликатесом.

Жанет:

Что бы ни произошло, что бы ни случилось, я хочу быть на сцене.

Жанет:

Президент. Летят какие-то самолеты, мишура. А заканчивается концерт моей песней «Беларусь». Ну это просто какое-то чудо!