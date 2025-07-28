Песни о стране, самый строгий зритель и актёрская игра – певица Жанет в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Жанет, заслуженная артистка Беларуси.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Жанет, заслуженная артистка Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Поговорим на кухне?
Жанет, заслуженная артистка Беларуси:
С удовольствием.
Жанет:
Зимой мы об этом мечтаем. Считается это деликатесом.
Жанет:
Что бы ни произошло, что бы ни случилось, я хочу быть на сцене.
Жанет:
Президент. Летят какие-то самолеты, мишура. А заканчивается концерт моей песней «Беларусь». Ну это просто какое-то чудо!
Александр Осенко:
Кто самый строгий зритель?
Жанет:
Это мой муж. Говорит прямо. И я не всегда к этому готова.
Александр Осенко:
Вы еще отличная актриса.
Жанет:
Эта роль настолько непроста, те люди, которые в начале спектакля ее просто ненавидят, в конце ее жалеют.
Жанет:
Ребят, это нечто... А жизнь-то налаживается!
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 3 августа, на РТР-Беларусь в 10:15.