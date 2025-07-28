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Песни о стране, самый строгий зритель и актёрская игра – певица Жанет в «Рецепте настоящего белоруса»

28 июля 2025 17:09
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Жанет, заслуженная артистка Беларуси.

Песни о стране, самый строгий зритель и актёрская игра – певица Жанет в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Поговорим на кухне?

Жанет, заслуженная артистка Беларуси:
С удовольствием.

Жанет:
Зимой мы об этом мечтаем. Считается это деликатесом.

Песни о стране, самый строгий зритель и актёрская игра – певица Жанет в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Жанет:
Что бы ни произошло, что бы ни случилось, я хочу быть на сцене.

Жанет:
Президент. Летят какие-то самолеты, мишура. А заканчивается концерт моей песней «Беларусь». Ну это просто какое-то чудо!

Песни о стране, самый строгий зритель и актёрская игра – певица Жанет в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Кто самый строгий зритель?

Жанет:
Это мой муж. Говорит прямо. И я не всегда к этому готова.

Александр Осенко:
Вы еще отличная актриса.

Жанет:
Эта роль настолько непроста, те люди, которые в начале спектакля ее просто ненавидят, в конце ее жалеют.

Песни о стране, самый строгий зритель и актёрская игра – певица Жанет в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Жанет:
Ребят, это нечто... А жизнь-то налаживается!

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 3 августа, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Жанет # Александр Осенко # Интервью # Белорусские исполнители

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