Чернецкий: сегодня культура наравне с информацией стоят на переднем крае глобальной гибридной войны

Как обычная яма стала ежегодным местом встречи тысячи людей? Куда Лукашенко приезжает каждый год? Почему «Славянка» – это уже бренд Беларуси? Смотрите в новом выпуске документального проекта «17 мгновений страны».

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Мне кажется, все-таки люди, которые пришли в искусство, это сродни военным и врачам. Они идут сюда по зову сердца. Люди, занимающиеся искусством, мне кажется, это люди, которые пришли этим заниматься, потому что они не заниматься этим не могут. Вот если во главе угла это, тогда человек действительно занимается своим делом.

Жанет, заслуженная артистка Беларуси:

Это непростое время, оно нас немножечко взбудоражило, взбодрило и напомнило, в чем основная наша миссия. Ведь мы люди медийные, за нами наблюдают миллионы, с нас берут пример. Когда я планировала какие-то гастрольные туры свои, для меня всегда важно было, о чем я должна сказать. Я никогда не езжу просто петь. Мне обязательно нужно донести какую-то мысль. Когда мой концерт сольный заканчивался, а он длился на протяжении двух часов ориентировочно, я еще продолжала работать в фойе, где я раздавала автографы, фотографировалась, и мне люди задавали вопросы. И я понимала, что еще плюс два часа, как минимум, у нас уходило на то, что мы начинали общаться. И в тот момент я понимала, что людям, да, интересно послушать песни, но еще им очень интересно быть услышанными и услышать мою точку зрения. Вот тогда я уже понимала, насколько важно, что я говорю и как я говорю. У многих менялось отношение к каким-то вещам. Многие именно говорили эту фразу, что, вы знаете, мы об этом даже не задумывались. Поэтому именно в те моменты я уже понимала, какую ответственность я на себя беру.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси, заслуженный артист Беларуси:

В наших геополитических реалиях культура наравне с информацией стоят на этом переднем крае, на самом передке вот этой глобальной гибридной войны, которая сейчас происходит вокруг нас. И на нас возложена очень большая нагрузка и ответственность. Потому что война сейчас идет не за тела, не за земли, а за сердца и за душу людей. Именно поэтому от нас сейчас очень многое зависит.