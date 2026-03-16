Горячая премьера – певица Жанет рассказала о творческих планах

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Конечно, я поистине счастливый человек. В своем воплощении у меня есть все, благодаря чему человек может быть счастлив. Я мама, жена, дочь, сестра плюс у меня любимая работа, любимая профессия.

Ольга Бурлакова:

Песня о чем?

Жанет:

Песня о счастье, о том, что оно всегда находится внутри нас и рядом с нами. Главное – вовремя на это обратить внимание. Потому что мы уже рождаемся счастливыми людьми. Сами всегда делаем выбор – быть счастливым либо несчастным. Как я говорю: единственный человек, который может испортить тебе жизнь – это ты сам.