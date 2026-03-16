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Горячая премьера – певица Жанет рассказала о творческих планах

16 марта 2026 13:50
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Музыкальным подарком поделилась заслуженная артистка Республики Беларусь.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Песня-то какая – «Счастье рядом». Ощущаешь счастливым человеком себя?

Горячая премьера – певица Жанет рассказала о творческих планах-2

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Конечно, я поистине счастливый человек. В своем воплощении у меня есть все, благодаря чему человек может быть счастлив. Я мама, жена, дочь, сестра плюс у меня любимая работа, любимая профессия.

Ольга Бурлакова:
Песня о чем?

Жанет:
Песня о счастье, о том, что оно всегда находится внутри нас и рядом с нами. Главное – вовремя на это обратить внимание. Потому что мы уже рождаемся счастливыми людьми. Сами всегда делаем выбор – быть счастливым либо несчастным. Как я говорю: единственный человек, который может испортить тебе жизнь – это ты сам.

Горячая премьера – певица Жанет рассказала о творческих планах-4

Ольга Бурлакова:
Чего ждать поклонникам ближайшей весной, летом?

Жанет:
У меня огромное количество премьер. Я над ними сейчас работаю. Горяченькая премьера появится в считаные недели, потому что надо пройти модерацию. Буду радовать новыми образами. Я придумала под новые песни новые образы. Есть еще такие необычные планы творческие, о которых не буду говорить.

Подробности в видео.

# Ольга Бурлакова # Жанет # Александр Меженный # Александра Каштанова # Белорусские исполнители

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