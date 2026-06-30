Беларусь призвала Совбез ООН дать исчерпывающую оценку атаке на белорусский автобус с детьми
Минск призывает международное сообщество безоговорочно осудить атаку на белорусский автобус с детьми. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициатором заседания выступила Беларусь при поддержке России. Наша страна всегда последовательно выступала и выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права, защиту гражданского населения, в особенности детей, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью в вооруженных конфликтах.
В Нью-Йорке Валентин Рыбаков рассказал, что Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в связи с атакой. Нападение на автобус с детьми квалифицировано как террористический акт. Следственный комитет Беларуси проводит расследование, в ходе которого устанавливаются и будут тщательно проанализированы все обстоятельства и подробности случившегося.
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН:
Уже сейчас можно с полной уверенностью констатировать, удар по автобусу не стал следствием случайных или неизбирательных действий, повлекших за собой сопутствующий ущерб. Данная атака была управляемой и контролируемой. Подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности. Республика Беларусь решительно осуждает и призывает международное сообщество безоговорочно осудить этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть никакого оправдания. Мы призываем Совет Безопасности ООН дать всеобъемлющую и исчерпывающую оценку этому преступлению.
Представитель России в ООН Анна Евстигнеева во время заседания подчеркнула, что установлено: автобус был атакован украинским дроном. Личности военных, осуществивших удар, также известны.