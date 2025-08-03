«Это будет большой сюрприз». С кем бы хотела спеть дуэтом Жанет?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я, кстати говоря, в прошлом году столько дуэтов реализовала. Буквально я недавно вернулась из Нижнего Новгорода, где я спела с Александром Панайотовым. До этого был такой у нас потрясающий дуэт с народным артистом Беларуси с Владимиром Громовым, с Анной Благовой. Я бы какой-то женский дуэт хотела бы еще сделать, потому что мужской дуэт всегда ожидаем, а женский – это всегда какой-то такой сюрприз.

Александр Осенко:

А песня на примете есть?

Жанет:

Песня сейчас пишется. И даже примерно, я предполагаю, кто... Уже даже мы провели какие-то переговоры. Это будет большой сюрприз, конечно, неожиданный для всех. Но я очень надеюсь, что там все получится и случится.