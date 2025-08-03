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«Это будет большой сюрприз». С кем бы хотела спеть дуэтом Жанет?

03 августа 2025 07:40
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
С кем бы вы хотели дуэтом спеть?

«Это будет большой сюрприз». С кем бы хотела спеть дуэтом Жанет?-2

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь: 
Я, кстати говоря, в прошлом году столько дуэтов реализовала. Буквально я недавно вернулась из Нижнего Новгорода, где я спела с Александром Панайотовым. До этого был такой у нас потрясающий дуэт с народным артистом Беларуси с Владимиром Громовым, с Анной Благовой. Я бы какой-то женский дуэт хотела бы еще сделать, потому что мужской дуэт всегда ожидаем, а женский – это всегда какой-то такой сюрприз.

Александр Осенко:
А песня на примете есть?

Жанет:
Песня сейчас пишется. И даже примерно, я предполагаю, кто... Уже даже мы провели какие-то переговоры. Это будет большой сюрприз, конечно, неожиданный для всех. Но я очень надеюсь, что там все получится и случится.

# Музыка # Белорусская музыка # Интервью # Жанет # Александр Осенко

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