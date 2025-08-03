Жанет: «Главный критик в моей жизни – это мой муж»

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:

На тот момент это были мои братья и сестры. Если успешное выступление, они мне говорят: «Жанет, это было круто». Если было плохо, я помню, одно из первых моих интервью на радио, они сказали: «Ты сказала слово «ну» или «э» столько-то раз». Они записывали. Но я никогда на них не обижалась. И, кстати, благодаря именно моим братьям и сестрам я научилась воспринимать критику позитивно, правильно. Потому что я понимала, что это те люди, которые заинтересованы в том, чтобы я была лучше всех.

У меня даже был момент, когда я прошла отборочный финал на Евровидении, и был костюм, который делали все мои братья и сестры. То есть у нас была ночь перед Рождеством, как я называю. Времени было мало. И мы все сидели, значит, кто-то разрезал фольгу, кто-то делал квадратики. Кто-то склеил, кто-то соединял, проделывал дырочки. Полчетвертого утра уже, а мы все сидим, семья моя работает над костюмом. Конечно, сейчас я уже работаю с профессиональными модельерами-дизайнерами, но я вам скажу, что вот эти костюмы, у меня до сих пор лежат аккуратненько упакованные, это как воспоминание, как символ того, насколько важна семья. На сегодняшний день главный критик в моей жизни – это мой муж.