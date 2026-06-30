Александр Лукашенко предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере высшего образования. 30 июня белорусский лидер посетил Пекинский университет – один из ведущих и наиболее авторитетных вузов Китая, где провел рабочую встречу с руководством учебного заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Китай последовательно расширяют взаимодействие в сфере образования. Вузы двух стран реализуют совместные программы и академические обмены. Один из наиболее значимых проектов – сотрудничество Белорусского государственного университета и Пекинского университета. В 2022 году стороны открыли совместную программу бакалавриата по биотехнологии, а в 2025 году подписали соглашение о подготовке магистров по этой же специальности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. За 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу. Что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут у вас учиться, их опыт и знания веером расходились в Беларуси.

Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия, я на это их нацеливаю уже как Президент, и производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важны, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.

Но у меня жестокое требование – получив образование в вашем университете, ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретные лекарства, в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси. Вчера Председатель КНР согласился с такой логикой.