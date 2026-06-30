Офицеры и прапорщики боевой подготовки прошли трехдневный учебно-методический сбор

В войсковой части 55-26 завершился трехдневный учебно-методический сбор с офицерами и прапорщиками боевой подготовки Барановичского соединения. В течение нескольких дней участники обсуждали внедрение перспективных форм и методов обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они также обменивались опытом и анализировали результаты работы за отчетный период. В рамках программы военнослужащие посетили центр безопасности областного управления МЧС и Республиканский центр патриотического воспитания молодежи. Ознакомились с учебной и материальной базой, современными подходами к подготовке различных категорий слушателей.