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Офицеры и прапорщики боевой подготовки прошли трехдневный учебно-методический сбор

30 июня 2026 07:40
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В войсковой части 55-26 завершился трехдневный учебно-методический сбор с офицерами и прапорщиками боевой подготовки Барановичского соединения. В течение нескольких дней участники обсуждали внедрение перспективных форм и методов обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Офицеры и прапорщики боевой подготовки прошли трехдневный учебно-методический сбор-2

Они также обменивались опытом и анализировали результаты работы за отчетный период. В рамках программы военнослужащие посетили центр безопасности областного управления МЧС и Республиканский центр патриотического воспитания молодежи. Ознакомились с учебной и материальной базой, современными подходами к подготовке различных категорий слушателей. 

Офицеры и прапорщики боевой подготовки прошли трехдневный учебно-методический сбор-4

Отдельным этапом стал визит в Брестскую крепость. Участники сбора побывали в исторических локациях, посетили Свято-Николаевский собор, Остров Пограничный Теркспольского укрепления и возложили цветы к памятнику бойцам 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД.

По итогам сборов командование отметило высокий уровень подготовки и заинтересованность личного состава. Наиболее отличившиеся военнослужащие поощрены.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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