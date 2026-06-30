Офицеры и прапорщики боевой подготовки прошли трехдневный учебно-методический сбор
В войсковой части 55-26 завершился трехдневный учебно-методический сбор с офицерами и прапорщиками боевой подготовки Барановичского соединения. В течение нескольких дней участники обсуждали внедрение перспективных форм и методов обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они также обменивались опытом и анализировали результаты работы за отчетный период. В рамках программы военнослужащие посетили центр безопасности областного управления МЧС и Республиканский центр патриотического воспитания молодежи. Ознакомились с учебной и материальной базой, современными подходами к подготовке различных категорий слушателей.
Отдельным этапом стал визит в Брестскую крепость. Участники сбора побывали в исторических локациях, посетили Свято-Николаевский собор, Остров Пограничный Теркспольского укрепления и возложили цветы к памятнику бойцам 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД.
По итогам сборов командование отметило высокий уровень подготовки и заинтересованность личного состава. Наиболее отличившиеся военнослужащие поощрены.