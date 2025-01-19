Неожиданный поворот народного проекта! Как появилась новая точка в маршруте «Марафона единства»?

В единстве – наша сила и залог развития. Такой настрой поможет и дальше отвечать на те вопросы и задачи, которые ставит сама жизнь. А лучше понять, чем живут белорусские города, поможет «Марафон единства», который на неделе принимали сразу в двух городах. В гастрольном графике значился Новополоцк, куда «Марафон единства» приехал, так сказать, по просьбам трудящихся. А потому участников там принимали особенно тепло и радушно. Артисты к выступлениям готовились даже по ночам, но все прошло по высшему разряду. А в конце недели, не выбиваясь из графика, просто немного его оптимизируя, самый народный проект страны ждали на западе Беларуси – в Гродно, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Город с богатой историей, где переплетаются нити нашей истории, и за этими воспоминаниями о прошлом важно не забыть, на чем строится наше настоящее. В ритме белорусского единства – наш следующий репортаж.

Это беспрецедентный случай, когда «Марафоном единства» начали, а не завершили рабочую неделю. В гастрольном плане народного проекта Новополоцк появился неожиданно, но не случайно. Здесь ждали праздник, и он приехал, причем – сразу на работу. Там, где бьется нефтяное сердце Беларуси. Бренд нашей страны – «Нафтан» – распахнул свои двери для всех участников акции. В свое время на заводе получили первый белорусский бензин и полиэтилен. Производство не останавливалось даже в самые сложные времена, да и санкции только подтолкнули к поиску новых рынков. А недавно предприятие реализовало самую масштабную в своей истории программу инвестиционного развития – здесь ввели в эксплуатацию комплекс замедленного коксования.

Святослав Сушицкий, специалист по работе с молодежью ОАО «Нафтан»:

Теперь мы можем гордиться своей белорусской серой и коксом. Алеся Иванова, корреспондент:

А где они используются? Святослав Сушицкий:

Кокс используется в медицине, а серой пользуется вся химическая отрасль Беларуси. Даже в спичках, которыми мы постоянно пользуемся, имеется наша белорусская сера.

Кому как не жителям нефтяной столицы знать, какой ценой добывается тепло. Ответственная за уют – Новополоцкая ТЭЦ. Энергии здесь не точно занимать, причем во всех смыслах. Доставить ее до каждой квартиры помогают коммунальщики. Встреча с надежными партнерами, как и положено, в теплой атмосфере. Как иначе, если «одно дело делаем». Много музыки и песен. Вот как прошел второй день «Марафона единства» в Новополоцке. Всегда наготове, в любой момент и любом месте – будь то под землей или на крыше – создать праздник белорусам лучшие музыканты страны. Артисты Президентского оркестра не могли оставить новополочан без концерта. Сначала – мастер-класс для начинающих исполнителей. А после – пусть не для многотысячной ледовой арены, но в кругу тех, кто ждал и верил, что «Марафон единства» окутает заботой и их родной город.

Жанет, заслуженная артистка Беларуси:

Настолько нас принимали по-дружески. У меня такое ощущение, что я приехала домой. У меня кстати появилась новая песня, которая называется «Какое счастье быть дома». И вот сегодня я у себя дома. «Марафон единства» скрепляет прочными нитями города Беларуси, объединяя людей разных национальностей, возрастов и профессий. Когда-то и Новополоцк появился на карте страны только благодаря сплоченной работе молодежи, которая съехалась сюда из разных уголков Советского Союза. Сегодня новые поколения продолжают традиции предков, укрепляя экономику своего города, а значит и государства. Кочанова: «Марафон единства» позволил нам в очередной раз почувствовать, насколько мы едины.

Это 15-я точка на карте по маршруту следования марафона. Город с королевской историей, приграничным расположением, большим туристическим потенциалом и мощной промышленной базой. Каков здесь дух единства – смотрите сами. Встреча на высокой ноте уже на входе на площадку у Ледового дворца. Дальше увлекательное путешествие для жителей через выставки о своем, родном. И взрослым, и детям интересно посмотреть новые образцы вооружение от отечественного военпрома, и даже освоить управление беспилотником на специальном тренажере. Более 800 человек в Гродно стали участниками квеста «Это все мое родное». Атмосфера единства по всему городу на Немане. На улицах, в торговых центрах, и даже в цехах крупных гродненских предприятий. На заводе «Химволокно» такого еще не было. Настоящий рок-н-рол сплоченности.

Олег Курилин, директор филиала «Завод Химволокно» предприятия «Гродно Азот»:

В 2001 году предприятие посетил Президент и принял очень серьезные решения, которые дали новое дыхание заводу. Еще один символизм в объединении заводов «Химволокно» и «Гродно Азот». С тех пор все вместе с предприятием «Гродноэнерго» они одно дело делают. Флагману химической промышленности Беларуси, одному из крупнейших в стране производителей азотных соединений и удобрений, энергетики поставляют электро- и теплоэнергию. Партнеры обсудили совместные успехи и наметили планы на будущее. На «Марафоне единства» в Гродно прошли встречи предприятий-партнеров.

В 90-ые выстояли вместе, модернизировались, росли. И вот сегодня, например, «Молочный мир» – лидер отрасли. Сыры, молоко, масло, мороженое, йогурты – в 30 странах мира покупатели влюбились в натуральную молочку белорусского производства. Секрет вкуса во время экскурсии искали блогеры, чтобы рассказать своей многомиллионной аудитории. «Душа радуется!» – проект «Разам працуем, разам спяваем» прошел на заводе «Белкард». От слов к делу. Их блоги уже пестрят роликами с эффектных локаций марафона единства в Гродно. Да, королевская история – визитная карточка Гродно. Старый замок благодаря финансированию из фонда Президента возродился из руин. Блогеры впечатлены. Выставка белорусского кино и концерты на предприятиях – как Гродно встретил «Марафон единства».