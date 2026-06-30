Генпрокуратура сообщила о продолжении работы по установлению сожженных населенных пунктов в годы ВОВ
Генеральная прокуратура сообщает о продолжении масштабной работы по установлению населенных пунктов, уничтоженных оккупантами в годы Великой Отечественной войны. По данным ведомства, подтверждено не менее 12868 сожженных деревень и поселков, причем около 100 из них выявлены в ходе недавних поисковых мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Материалы по каждому эпизоду проходят проверку в специально созданной комиссии, которая изучает архивы, документы зарубежных партнеров и рассекреченные данные о коллаборантах.
Трагическую судьбу Хатыни повторили не менее 290 населенных пунктов, а не 186, как считалось ранее. Комиссия также подтверждает данные о 187 крупных карательных операциях на территории БССР и 580 лагерях смерти, включая Тростенец – крупнейший на территории СССР, где уничтожено не менее 546 тысяч человек.
С 2023 года действуют изменения в законодательстве, позволяющие привлекать к ответственности по статье «геноцид» умерших лиц. За это время в Верховный Суд направлено семь уголовных дел, решения по ним опубликованы на официальных ресурсах. Суд фиксирует ущерб, причиненный народному хозяйству БССР, – 43800 тонн золота, что эквивалентно более чем 6 триллионам долларов на январь 2026 года. Итоговая цифра жертв геноцида, уточняемая комиссией, составляет не менее трех миллионов человек – это мирные жители и военнопленные. Генпрокуратура подчеркивает: данная работа – национальный проект, направленный на сохранение исторической памяти и осмысление цены свободы.