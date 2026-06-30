Генпрокуратура сообщила о продолжении работы по установлению сожженных населенных пунктов в годы ВОВ

Генеральная прокуратура сообщает о продолжении масштабной работы по установлению населенных пунктов, уничтоженных оккупантами в годы Великой Отечественной войны. По данным ведомства, подтверждено не менее 12868 сожженных деревень и поселков, причем около 100 из них выявлены в ходе недавних поисковых мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Материалы по каждому эпизоду проходят проверку в специально созданной комиссии, которая изучает архивы, документы зарубежных партнеров и рассекреченные данные о коллаборантах. Трагическую судьбу Хатыни повторили не менее 290 населенных пунктов, а не 186, как считалось ранее. Комиссия также подтверждает данные о 187 крупных карательных операциях на территории БССР и 580 лагерях смерти, включая Тростенец – крупнейший на территории СССР, где уничтожено не менее 546 тысяч человек.