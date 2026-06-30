Гродненские таможенники выявили незаконный ввоз партии автозапчастей

При перемещении партии автозапчастей, польский перевозчик попытался сэкономить на таможенных платежах около 70 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Дударевич, главный инспектор Гродненской региональной таможни:

При проведении таможенного досмотра выявлено расхождение между фактически находящимися в грузовом отсеке товарами с указанными в документах. Не было заявлено свыше 4700 единиц запчастей стоимостью более 360 тысяч рублей. Гродненской региональной таможни в отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии с частью 1 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Перевозчику предстоит уплатить штраф в размере 30% от стоимости предмета административного правонарушения, а также внести недостающие таможенные платежи. Контроль на границе остается усиленным, а любые попытки скрыть реальные объемы и стоимость товаров неизбежно приводят к ответственности.