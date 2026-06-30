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Группа работников склада нефтепродуктов в Кобринском районе похитила около 27 тонн топлива

30 июня 2026 06:49
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В Беларуси стартовала уборочная кампания, и сектор АПК находится под особым контролем милиции. Основная задача – предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа работников склада нефтепродуктов в Кобринском районе похитила около 27 тонн топлива-2

Есть показательные примеры. Так, в Кобринском районе оперативники совместно с контрольно-ревизионным управлением нефтеперерабатывающей промышленности пресекли преступную деятельность группы работников склада нефтепродуктов и водителя частной фирмы. За несколько месяцев они похитили около 27 тонн дизельного топлива и бензина, предназначенных для заправки сельхозтехники.

Группа работников склада нефтепродуктов в Кобринском районе похитила около 27 тонн топлива-4

Андрей Лукьяненко, начальник УБЭП УВД Брестского облисполкома:
Похищенное топливо продавали. Денежные средства тратили на личные нужды. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению преступлений в сфере АПК.

Всем фактам противоправной деятельности дается принципиальная оценка. Контроль за движением нефтепродуктов и обеспечением уборочной кампании остается усиленным. 

# Уборочная кампания # МВД Беларуси

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