Группа работников склада нефтепродуктов в Кобринском районе похитила около 27 тонн топлива

В Беларуси стартовала уборочная кампания, и сектор АПК находится под особым контролем милиции. Основная задача – предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси стартовала уборочная кампания, и сектор АПК находится под особым контролем милиции. Основная задача – предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть показательные примеры. Так, в Кобринском районе оперативники совместно с контрольно-ревизионным управлением нефтеперерабатывающей промышленности пресекли преступную деятельность группы работников склада нефтепродуктов и водителя частной фирмы. За несколько месяцев они похитили около 27 тонн дизельного топлива и бензина, предназначенных для заправки сельхозтехники.
Андрей Лукьяненко, начальник УБЭП УВД Брестского облисполкома:
Похищенное топливо продавали. Денежные средства тратили на личные нужды. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению преступлений в сфере АПК.
Всем фактам противоправной деятельности дается принципиальная оценка. Контроль за движением нефтепродуктов и обеспечением уборочной кампании остается усиленным.