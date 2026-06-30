Группа работников склада нефтепродуктов в Кобринском районе похитила около 27 тонн топлива

В Беларуси стартовала уборочная кампания, и сектор АПК находится под особым контролем милиции. Основная задача – предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть показательные примеры. Так, в Кобринском районе оперативники совместно с контрольно-ревизионным управлением нефтеперерабатывающей промышленности пресекли преступную деятельность группы работников склада нефтепродуктов и водителя частной фирмы. За несколько месяцев они похитили около 27 тонн дизельного топлива и бензина, предназначенных для заправки сельхозтехники.