Почему песня «Беларусь» стала переломной в карьере певицы Жанет? Узнали у артистки

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Уже я выступаю на каких-то площадках. Уже на радио меня было много. Но меня не брали в большие концерты никакие. И вот настал момент, когда я вдруг поняла, что не зовут, не зовут, выступаю, да, пою, узнают на улице. Но я хочу уже более какие-то серьезные песни, более серьезные площадки, проекты. Я подумала, что, может, просто не судьба. Может, мне просто поменять профессию? Я стала думать, чем бы я могла заняться? Можно вот этим, можно этим. Да, это не совсем то, что мне хотелось бы, но тем не менее. Но так или иначе, я должна как-то отблагодарить эту страну. Потому что все-таки какое-то время своей жизни, довольно длительное, на тот момент мне оказалось, я уже полжизни прожила. Ведь я занималась любимым делом. Я должна за это отблагодарить. И я подумала, что самое меньшее, что я могу сделать, это написать песню. У меня родилась песня.

А параллельно, когда я задумала это, я пошла устраиваться уборщицей на «Керамин», говорю как есть. В тот момент туда попасть было очень сложно. Это был 2005 год. Я писала резюме. Я пишу: высшее образование, артистка эстрады. Объясню почему. На тот момент там зарплата была 700 тысяч. Это были сумасшедшие деньги. И вот я написала эту песню. У меня был знакомый парапсихолог, друг мой, Димка. Я пришла к нему, говорю: «Слушай, Дим, песню написала, знак благодарности. Просто я тебе напою сейчас ее». Я ему пою. Он такой сидит и говорит: «Жанет, это суперхит». Он говорит, что тебе нужно срочно делать аранжировку.

Можете себе представить, у меня выходит песня, и буквально через месяц я выступаю на всех ведущих площадках страны, Дворец Республики. Я помню, Президент, летят какие-то самолеты, мишура, а заканчивается концерт моей песни «Беларусь». Я помню, я стою на сцене, я вот про себя благодарю, думаю, господи, ну это просто какое-то чудо. Я вдруг понимаю, что моя жизнь повернулась просто на 180 градусов. Вот я уже артистка.