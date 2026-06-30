Сотрудники Минского зоопарка помогают животным пережить жару

Хищникам подают рыбу или мясо в кусках льда, а медведям и обезьянам – замороженные ягоды, фрукты и овощи. Хотя многие обитатели зоопарка – представители тропической и субтропической фауны и привыкли к теплу, для комфорта в вольерах обустроили затененные укрытия, работают водопады, есть бассейны.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Пищу предлагают животным охлажденную. Если, конечно, это не повредит их здоровью, то, в принципе, предварительно никак не подогревают, даже до комнатной температуры, чтобы животное ело более прохладную пищу и охлаждалось самостоятельно.

Что касается, допустим, обезьян, им делают специальные игрушки изо льда, то есть замораживают фрукты в кусках льда.

Там, где это возможно, в соответствии с рационом, предлагается животным мороженое. Можно приготовить импровизированное мороженое, например, заморозить компотик для медведей, сделать такое мороженое, либо заморозить молоко с вкусняшками, которые туда добавляются. Естественно, этим не злоупотребляют, надо понимать, что это лакомство, никто не предлагает посетителям кормить, угощать мороженым, потому что это очень питательный, калорийный, сладкий продукт, поэтому это все идет за счет изменения рациона. То есть что-то добавляем, что-то убираем.