Жанет: «Для каждого артиста, и не только в нашей стране, это мечта – приехать на «Славянский базар»

Жанет, заслуженная артистка Беларуси:

У меня лежит кипа этих васильков. И даже когда есть возможность их потратить, а бывает, что они из года в год меняются, вот мне хочется всегда их сохранить. У меня лежит эта кипа, все равно ты приходишь в кафе какое-то и думаешь: ай, потрачу лучше наши белорусские, а это сохраню на память. Атмосфера «Славянского базара», общения, дружбы, новых знакомств. Ты понимаешь, что для каждого артиста, и не только в нашей стране, это мечта – приехать на «Славянский базар в Витебске», потому что о нем знают во всем мире.