Белорусско-индонезийский бизнес-форум пройдет в Джакарте
Презентации компаний, подписание коммерческих контрактов и B2B-сессия с участием деловых кругов: в Джакарте 30 июня пройдет белорусско-индонезийский бизнес-форум. Наши страны последовательно расширяют сотрудничество в экономике, промышленной кооперации, сельском хозяйстве, образовании и науке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе участников бизнес-форума – БЕЛАЗ. Машиностроительный гигант всего несколько дней назад стал одним из первых обладателей знака «Товар Союзного государства».
Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:
Основная наша задача – встретиться с нашими потенциальными клиентами, обсудить их потребность, обсудить удобные для них формы поставки машин, финансирование наших заявок. Ну и по пяти машинам надо окончательно принять решение. По тому пути, по которому мы пойдем в части их работы.
Географическая удаленность не мешает взаимодействию: близость подходов к глобальным вопросам позволяет диверсифицировать торгово-экономические связи и активизировать контакты на всех уровнях.
Ключевым шагом стало подписание договоренностей о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией на саммите в Санкт-Петербурге. Преференциальный доступ открыт для 90% экспортной номенклатуры, а средняя таможенная ставка Индонезии для товаров из ЕАЭС снизится в пять раз. Соглашение уже ратифицировано Беларусью, закон подписал Президент. Ожидается, что документ вступит в силу с начала 2027 года, что позволит более чем вдвое увеличить товарооборот в течение нескольких лет.
Для Беларуси это особенно значимо: двусторонние связи с Индонезией активно развиваются, чему способствует доверительный диалог лидеров. В прошлом июле нашу страну посетил Президент Индонезии Прабово Субианто. Реализуется ряд экспортных проектов, и сотрудничество продолжает расширяться.