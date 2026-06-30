Белорусско-индонезийский бизнес-форум пройдет в Джакарте

Презентации компаний, подписание коммерческих контрактов и B2B-сессия с участием деловых кругов: в Джакарте 30 июня пройдет белорусско-индонезийский бизнес-форум. Наши страны последовательно расширяют сотрудничество в экономике, промышленной кооперации, сельском хозяйстве, образовании и науке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе участников бизнес-форума – БЕЛАЗ. Машиностроительный гигант всего несколько дней назад стал одним из первых обладателей знака «Товар Союзного государства».

Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

Основная наша задача – встретиться с нашими потенциальными клиентами, обсудить их потребность, обсудить удобные для них формы поставки машин, финансирование наших заявок. Ну и по пяти машинам надо окончательно принять решение. По тому пути, по которому мы пойдем в части их работы. Географическая удаленность не мешает взаимодействию: близость подходов к глобальным вопросам позволяет диверсифицировать торгово-экономические связи и активизировать контакты на всех уровнях.