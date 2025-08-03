О творчестве, семье и заветных мечтах – большой разговор с певицей Жанет

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Жанет, многие из нас в детстве не знают, кем хотят стать, что их ждет впереди. В вашем случае вы стали тем, кем вы мечтали стать, певицей. Скажите, пожалуйста, насколько был тернистый путь и когда, в какое время вы себя ощутили певицей?

«С детства знала, что буду артисткой» Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я счастливый человек на самом деле, потому что на моем пути огромное количество людей, которые действительно прошли уже какой-то путь, но не в той профессии. Прошли какой-то путь и поняли, что это не их путь. Вот это самое, мне кажется, обидное. А я в этом смысле счастливый человек, потому что насколько я себя осознавала уже человеком, хотя была еще совершенно маленькой, я знала абсолютно точно, что я буду артисткой. Что бы ни произошло, что бы ни случилось, я хочу быть на сцене. Если учитывать, что уже в три года я давала полноценные сольные концерты в деревне у бабушки. Но не просто вот я приехала, спела. Я к ним готовилась. Например, я знала, что я приеду, там будут бабушки и дедушки. Им совершенно неинтересный репертуар детский, я за лето учила весь репертуар Пугачевой, Высоцкого, «Земляне», «Самоцветы». То есть я уже в тот момент понимала, что публике нужно дать именно ту пищу духовную, в частности песни, которую им хотелось бы услышать. И более того, уже в этот момент я понимала, что должно быть шоу. То есть, например, я пою «Миллион алых роз», у меня братья и сестры, нас много, они там обсыпают меня какими-то лепестками заранее нарезанными. Далее, когда проходил год, я понимала, что на следующий год я снова еду в деревню к бабушке. Я понимала, что я же не могу показать то же самое шоу. Должно быть что-то новое, интересное. Значит, были новые песни, были новые какие-то фишки, какие-то там участники, мои братья и сестры, они принимали участие. Александр Осенко:

Такое ощущение, что был целый продакшн? Жанет:

Я даже сама не понимала, как я, будучи ребенком, я очень серьезно к этому относилась. Это было не по шутке, ради интереса. Я к этому готовилась. У меня был целый список, какие будут песни. Даже когда я еще не умела писать, я их рисовала. То есть я рисовала по картинкам, что я буду исполнять. И уже позже, когда я поступила в музыкальную школу, тогда было приобрести пианино непросто. Тем более я из многодетной семьи. У нас у мамы восемь. Купить пианино было дорого.

Александр Осенко:

А какая вы, извините, по счету? Жанет:

Я вторая. У меня старший брат Жан, и потом я вторая, и уже остальные мои братья и сестры. Александр Осенко:

А Жанет это ваше имя? Жанет:

Да, это мое имя. Александр Осенко:

Это не псевдоним? Жанет:

Нет, у нас у всех необычные имена. Жан, Жанет, Эллада, Эдуард, Герман, Дин, в честь Дина Рида мама назвала моего брата, и Диана, Лиана – это мои двойняшки, наши самые младшие. И тогда какой мы нашли выход? Мама мне нарисовала клавиатуру, и я, когда поступила в музыкальную школу, весь год я занималась на листочке на этом. То есть у меня были нарисованы клавиши черные и белые, передо мной стояли ноты, и я учила все это. Звучание было в голове.

«Сказала, что буду со своим директором». Жанет о знакомстве с мужем и первом свидании Жанет:

Был проект, мы должны были ехать куда-то в Европу, мне звонят, предлагают, я сразу говорю – нет. В результате нашли ко мне подход, я сказала – да. Пришла на тренировку. На тренировке я познакомилась с Павлом. Но это была первая и последняя тренировка для меня, потому что я сразу предупредила, пожалуйста, без тренировок, потому что у меня гастроли. И я знаю, что Паша все это время выискивал, приду ли я. Уже мы встретились непосредственно на самом проекте. Когда у меня планировались съемки клипа, я подумала, что нужен какой-то фактурный молодой человек на роль часовщика. Я подумала, Павел Сорока. А Паша на тот момент уже стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса. Он согласился. У нас все получилось, красивая съемка. А он мне до этого названивал, я даже об этом не помню, приглашал меня на свидание. Но у меня работа была, не до этого. А тут опять звонит… Мне директор говорит: Жанет, имей ты совесть, молодой человек нашел время, все. Говорю: ладно, давай. Но я же из многодетной семьи. Для меня что самое главное? Репутация. Вот он меня зовет на свидание. Я думаю, не могу же я пойти одна на свидание. Я говорю, что буду со своим директором, такие условия. А он говорит: я вам не помешаю? Я говорю: нет. Пошла я на свидание со своим директором. В следующий раз я пошла с подругой. Потом я ходила с директором, с подругой, с ее детьми. То есть я с ним ходила несколько месяцев на свидания, а со мной еще целая толпа девчонок. Настал момент, когда я и мой директор сидим в кафе, уже поздно довольно-таки было, а я очень ответственный человек. Я привыкла все сама решать. Тут мы выходим, и я вижу, что у меня у машины не выключены фары. И у меня сразу: так, все, спокойно. Паша говорит, что я тебе машину не подзаряжу? Директор уходит, остаюсь с ним наедине. Думаю, что делать? Он завел машину. Я думаю, значит так, машина заведена. У меня же четыре брата, я же всему обучена. Это значит, что надо на машине поездить какое-то время, чтобы аккумулятор зарядился. Я думаю, надо покататься вместе, как раз пообщаемся. Мы с ним поехали, я понимаю, какой интересный молодой человек. Думаю, что я все эти месяцы делала? В следующий раз мы уже ходили с ним вдвоем. Проходит какое-то время, наверное, еще где-то около месяца. Я приезжаю, и Паша мне говорит: слушай, мы с тобой столько уже встречались. Может, мы как-то уже выйдем на серьезный уровень? А я ничего себе не позволяла лишнего. Я говорю, знаешь что, милый, сначала в ЗАГС, а потом все остальное. Тут проходит пару дней. Утром звонит мне: вставай, я приехал, только паспорт не забудь. Я говорю: а паспорт зачем? Он говорит, будем подавать заявление. Я поняла, что у человека серьезные намерения. Помню, что звонит, а я говорю: значит так, Павел, смотри, готовить я не буду, убирать я не буду, стирать я не буду, рубашки гладить не буду, у меня гастроли. Думаю: ну все, больше не позвонит. Проходит день, два, пять – звонит. И помню, он мне сказал фразу, говорит, ты первая женщина, от которой я бы хотел, чтобы у меня были дети. А уже спустя год родилась наша первая дочка Лаура. А сейчас уже и вторая у нас есть.

«Мама считала, что если детям дать необычные имена, то и судьба у них будет необычная» Жанет:

Моего отца зовут Владимир, маму Валентина. Мама считала, что как корабль назовешь, так он и поплывет. И если детям дать необычные имена, значит, и судьба у них будет необычная, интересная. И, собственно, так и получилось. Потому что все мои братья и сестры, они уже на сегодняшний день очень многого добились. Это и мастера спорта, это и профессиональные повара. У меня два брата профессиональные повара, работали шеф-поварами. Папа у меня военный, он офицер. И познакомились они в Литве, когда папа служил. И когда я родилась, через полтора года мы уехали в Германию. Пять лет мы служили, мы служили, потому что все, у кого семья военная, они понимают, что служит не только папа, служит вся семья. Потом уже после Германии нас отправили в Беларусь, в военный городок Мачулищи, где я пошла в школу, поступила в музыкальную школу. Здесь мы уже и живем, осели, так сказать. Александр Осенко:

Для вас родина Беларусь? Жанет:

Хочу сказать, что, конечно, у меня две родины. В любом случае, первое место – это где ты родился, это тоже место силы. И второе место – это, как я говорила вначале, что я счастливый человек, потому что и там воздух родной, и здесь воздух родной. Здесь я пошла в школу, здесь я стала артисткой, здесь я вышла замуж, здесь родились мои дети, я стала мамой здесь. Здесь появились люди, которые впервые услышали мои песни, которые полюбили меня и приняли меня как артистку, и приняли меня в профессии. Но это дорогого стоит, это очень ценно. За это я и благодарю всю свою жизнь.

«Дом – это место, где тебя любят и ждут, любят именно таким, какой ты есть» Александр Осенко:

У вас недавно была премьера песни «Какое счастье быть дома». Что такое дом для Жанет? Жанет:

Вообще, мне кажется, что дом – это место, где тебя любят и ждут. Любят тебя именно таким, какой ты есть. И это неважно, где ты в этот момент находишься. Самое главное, чтобы с тобой были те самые близкие, которые тебя любят просто за то, что ты есть безусловной любовью. Вот это самое главное. Потому что когда эти люди есть в твоей жизни, почему я придаю такое значение семье и считаю, что это самое главное в жизни? Потому что пока эти люди есть, пока тебе есть куда возвращаться, где тебя действительно ждут, ты в жизни справишься с любыми невзгодами. Александр Осенко:

А у вас это где? Родительский дом или в вашей семье?

Жанет:

Это и родная земля, где ты просто находишься и дышишь этим воздухом. Это твой дом. Это и моя семья, это мой муж, мои дети. Это и родительский дом. Я вам даже больше скажу, это и места, где захоронены наши предки. Это тоже место силы. «Мои бабушка и дедушка однажды спасли меня от смерти» А вы знаете, что однажды мои бабушка и дедушка, уже ушедшие, они ведь спасли меня от смерти. Мы были в загородном доме, отдыхали, это было очень давно. И родители печку растапливали. Как сейчас я понимаю, пошел угарный газ. И вы представляете, я сплю. И мне снится сон... У нас там рядом с домом в деревне было кладбище. Там очень древнее кладбище. Мне снится сон, что я иду по кладбищу, а бабушки с дедушкой уже не было на тот момент. И я не могу понять, я вижу вокруг могилы, оттуда люди какие-то, цветы, и они все говорят: иди к нам, иди к нам. Они меня все зовут, а я думаю, нет, сначала я приду к бабушке с дедушкой. Я подхожу к могиле дедушки и бабушки, а там ничего. Их нет. Все темное. Ни цветов, ничего. И в этот момент я просыпаюсь. Я просыпаюсь, я встаю и падаю. Я понимаю, что я начинаю терять сознание. Люди, которые находятся в этом доме, они уже лежат без сознания. Я начинаю ползти. То есть я понимаю, что у меня начинается головокружение, я просто теряю сознание. Я ползу и начинаю открывать какие-то двери, окна. И мы выжили. А так бы история для всех для нас закончилась. Поэтому я считаю, что мы должны помнить о наших предках... Вот у меня сейчас мечта, мне подарил крестный моих детей огромный талмуд, это древо родословное. Там дерево такое, очень много там страниц, очень интересная книга, необычная. И вот я сейчас понимаю, что я потихонечку собираю уже какую-то информацию, и вот это моя мечта – книгу заполнить. Какая роль в Театре эстрады самая любимая? Александр Осенко:

Вы очень известная певица, но вы еще и отличная актриса. Расскажите, когда вы пришли в Театр эстрады, какая вам сейчас роль более по душе из современного репертуара?

Жанет:

В Театр эстрады я пришла работать в 2006 году. Меня пригласил Василий Петрович Раинчик, он тогда был художественным руководителем театра. Я ему не могла отказать. Семь лет назад к нам в театр художественным руководителем пришла Артюковская Владислава Игоревна. Она осуществила мою мечту, я даже никому об этом не говорила. У меня всегда была мечта попробовать играть в мюзиклах, где ты могла бы и петь, и танцевать. Я думала: а вот я бы смогла или нет? И она мне звонит и говорит, Жанет, мы ставим первый мюзикл у нас в театре, «Бурлеск», у тебя главная роль. Я говорю, подожди, стоп, подожди. Нет, мы так не договаривались. Во-первых, да, у меня есть образование. Я вспоминаю, да, было мастерство актера. Но я понимаю, что если ты что-то в жизни делаешь, ты должен делать это на отлично, никак по-другому. Я думаю, господи, а как? Как мы это делали? Там были у нас какие-то этюды, но это когда было, сколько лет назад. Она говорит, ты справишься. Получается, что у нас остается буквально два месяца до спектакля. Три премьерных дня. Все три уже аншлаги. То есть два месяца до спектакля, у нас проданы все билеты. Песни были на русском языке. А музыку мы брали, это было как по фильму «Бурлеск», где играла Кристина Агилера, и музыку мы заимствовали оттуда. И вдруг остается две недели уже до спектакля, все билеты проданы, а мы понимаем, что ни одну из этих мелодий мы не имеем права использовать. И мы начинаем писать новую музыку. А уже пошли какие-то эфиры, мы уже рассказываем, как это все будет. И мы же понимаем, что это мирового уровня музыка. То есть нужно, чтобы было не хуже, а то где-то переплюнуть нужно. И даже есть одна из песен, это конкретно моя авторская музыка. Где-то писал Александр Сухарев, где-то Владислава сама. И мы какие-то невыспавшиеся, какие-то все замученные, потому что люди все отдыхают, а мы по ночам учим новые песни. Вроде уже все выучили, а тут заново. Но, тем не менее, успех был потрясающим. И я хочу сказать, что сегодня, спустя 7 лет, это все равно один из самых продаваемых мюзиклов у нас в Молодежном театре эстрады. Всегда аншлаговый. Потом были уже новые роли.

Какая должна быть реакция в зале, чтобы понять: получилось! Александр Осенко:

Какая должна быть реакция в зале, чтобы вы для себя сказали «получилось»? Жанет:

Сначала несколько секунд тишины, а потом взрыв аплодисментов. Вот тогда, когда люди находятся в состоянии такого легкого шока и потом вдруг приходят в себя. Когда, допустим, сольные мои концерты проходят, у меня на концертах плачут люди, плачут и смеются. Я обращаюсь к зрителю и говорю, вы знаете, если хотя бы на несколько минут во время моего выступления вы забыли о своих проблемах, о своих трудностях каких-то, негативных мыслях, значит, все получилось и все удалось. Вот это самая главная задача. О чем мечтает Жанет? Александр Осенко:

О чем мечтаете сейчас? Жанет:

Я недавно задумывалась о том, что люди всегда знают, чего они не хотят, но спросив, чего они хотят, они не могут ответить. У меня были всегда очень разные мечты. Даже есть мечты, которые мне хотелось бы, а сейчас я понимаю, что мне вообще это не нужно. И вдруг я пришла к тому, что я люблю посидеть и подумать, проанализировать что-то. Вот если бы мне прямо сейчас сказали: что бы ты хотела? Я вам признаюсь, даже вот это вот озеро позади нас еще раз мне напомнило, я хочу просто поплавать по озеру на лодке с веслами, я хочу научиться играть на ханге – это сейчас моя мечта и цель. Я с детства мечтала поучаствовать в озвучке мультфильма. И в этом году моя мечта сбылась, потому что новый первый фильм, 3D-фильм, который создали наши белорусы, я приняла участие и озвучила птицу Гамаюн. Понимаю, что мои мечты обрели совершенно другой масштаб и другие краски. Это уже не что-то такое глобально сумасшедшее, а это что-то такое близкое, что-то такое душевное. Уже год мечтаю о картошке жареной с лисичками. Объясню почему. Потому что в прошлом году, когда лисички были, у нас были поездки, их было очень много, и мы куда-то уезжали. И я вдруг понимаю, что прошло лето, а лисичек-то не было.