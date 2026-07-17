А к 1 сентября справку необходимо предоставить лишь учащимся первого и десятого классов. А также тем, кто переходит в другую школу.

Минздрав Беларуси разъяснил порядок предоставления справок школьникам к новому учебному году. В профильном комитете заявили, что документ о состоянии здоровья для подростка оформляется один раз в год – в месяц рождения ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ действителен в течение года. Это значит, если ребенок родился, например, в декабре, то и обновить справку нужно в декабре. Обследование включает осмотр педиатра, офтальмолога, стоматолога, а также базовые анализы и ЭКГ. В 6, 10 и 14 лет список специалистов – шире. Для более оперативного проведения осмотров в поликлиниках внедряют современное оборудование.

Наталья Свиридо, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мы с нетерпением ожидаем окончания проведения модернизации в условиях второй городской детской клинической больницы, где будет установлено диагностическое оборудование МРТ. У нас появится дополнительная возможность организовать детскому населению города Минска проведение МРТ-диагностики. Сроки проведения МРТ-диагностики контролируются, как и показания к проведению данного диагностического мероприятия, и в среднем составляют не более одного месяца.

Согласно действующим правилам, при болезни во время учебного года, школьник может находиться дома до пяти дней без предоставления справки.