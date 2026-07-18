Все ответы – в чат-боте! В Гродненской поликлинике №3 запустили цифрового помощника

У посетителей третьей гродненской поликлиники больше не возникнет сложностей с прохождением обязательных медицинских осмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все ответы – в чат-боте.
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Информационная платформа подскажет алгоритмы прохождения различных видов медкомиссий: от водительской до необходимой при трудоустройстве. Также можно узнать перечни документов, информацию о режиме работы специалистов, расположение кабинетов и порядок оплаты медуслуг.
Автор проекта – заведующая отделением гродненской поликлиники Галина Лазута. Электронный помощник врач создала с максимально простой навигацией, которая понятна людям разного возраста. Из многолетней практики заведующая отделением собрала ответы на самые волнующие вопросы пациентов.
Галина Лазута, заведующая отделением по проведению обязательных медицинских осмотров городской поликлиники № 3 Гродно:
Каждый день к нам приходят десятки людей на водительскую комиссию, при трудоустройстве, при поступлении в учебные заведения. У каждого возникают вопросы, какие документы нужны, к каким специалистам идти и как подготовиться. Пользователь выбирает нужный раздел, например, водительская комиссия, трудоустройство, поступление, вид на жительство, право владения оружием, и получает пошаговую информацию. Главное, что виртуальный помощник работает круглосуточно.
Третья поликлиника стала первой в Гродно, где внедрен цифровой помощник. Автор проекта готова помочь и другим медучреждениям с разработкой чат-бота. Сервис призван повысить качество медпомощи для белорусов.