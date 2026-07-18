Все ответы – в чат-боте! В Гродненской поликлинике №3 запустили цифрового помощника

У посетителей третьей гродненской поликлиники больше не возникнет сложностей с прохождением обязательных медицинских осмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все ответы – в чат-боте.

Информационная платформа подскажет алгоритмы прохождения различных видов медкомиссий: от водительской до необходимой при трудоустройстве. Также можно узнать перечни документов, информацию о режиме работы специалистов, расположение кабинетов и порядок оплаты медуслуг.

Автор проекта – заведующая отделением гродненской поликлиники Галина Лазута. Электронный помощник врач создала с максимально простой навигацией, которая понятна людям разного возраста. Из многолетней практики заведующая отделением собрала ответы на самые волнующие вопросы пациентов.