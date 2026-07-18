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Все ответы – в чат-боте! В Гродненской поликлинике №3 запустили цифрового помощника

18 июля 2026 07:44
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У посетителей третьей гродненской поликлиники больше не возникнет сложностей с прохождением обязательных медицинских осмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все ответы – в чат-боте.

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Все ответы – в чат-боте! В Гродненской поликлинике №3 запустили цифрового помощника-2

Информационная платформа подскажет алгоритмы прохождения различных видов медкомиссий: от водительской до необходимой при трудоустройстве. Также можно узнать перечни документов, информацию о режиме работы специалистов, расположение кабинетов и порядок оплаты медуслуг.

Автор проекта – заведующая отделением гродненской поликлиники Галина Лазута. Электронный помощник врач создала с максимально простой навигацией, которая понятна людям разного возраста. Из многолетней практики заведующая отделением собрала ответы на самые волнующие вопросы пациентов.

Все ответы – в чат-боте! В Гродненской поликлинике №3 запустили цифрового помощника-4

Галина Лазута, заведующая отделением по проведению обязательных медицинских осмотров городской поликлиники № 3 Гродно:
Каждый день к нам приходят десятки людей на водительскую комиссию, при трудоустройстве, при поступлении в учебные заведения. У каждого возникают вопросы, какие документы нужны, к каким специалистам идти и как подготовиться. Пользователь выбирает нужный раздел, например, водительская комиссия, трудоустройство, поступление, вид на жительство, право владения оружием, и получает пошаговую информацию. Главное, что виртуальный помощник работает круглосуточно.

Третья поликлиника стала первой в Гродно, где внедрен цифровой помощник. Автор проекта готова помочь и другим медучреждениям с разработкой чат-бота. Сервис призван повысить качество медпомощи для белорусов.

# Медицина # Здравоохранение Беларуси

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