В Беларуси увеличат продолжительность жизни! Подробностями поделился Виктор Кондратович

Анастасия Лавринчук, СТВ: На ближайшую пятилетку в программе социально-экономического развития страны укрепление здоровья нации определено одним из ключевых приоритетов. Какие задачи сегодня стоят перед системой здравоохранения и каких результатов намерены достичь в ближайшие годы?

Виктор Кондратович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

На VII Всебелорусском народном собрании Президент обозначил приоритетные задачи для развития нашей страны. И одно из семи приоритетных направлений – демографическая безопасность. Так вот, программа «Здоровье нации» как раз обеспечивает один из разделов демографической безопасности. И это та программа, над которой работает система здравоохранения.

Основная задача, которая поставлена в этой программе – это достичь ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет (до этого было 74,8) и снижение смертности населения на промилле, то есть до 11,5 промилле. Это основная задача. Соответственно, улучшение качества оказываемой медицинской помощи, количества медицинской помощи и так далее. То есть программа диспансеризации.

Планируется вести профилактическое направление в системе здравоохранения. То есть это и обучающие семинары, программа диспансеризации, раннее выявление злокачественных образований. То есть все мероприятия, которые могут влиять на продолжительность жизни нашего населения, на качество его жизни и на снижение уровня смертности.