В Беларуси увеличат продолжительность жизни! Подробностями поделился Виктор Кондратович

Современная онкология – одна из самых технологичных и быстро развивающихся областей медицины. Новые методы диагностики, высокотехнологичное оборудование и инновационные подходы к лечению позволяют значительно повышать эффективность медицинской помощи.
О том, как развивается онкологическая служба Беларуси, поговорили с членом Совета Республики Виктором Кондратовичем.
Анастасия Лавринчук, СТВ:
На ближайшую пятилетку в программе социально-экономического развития страны укрепление здоровья нации определено одним из ключевых приоритетов. Какие задачи сегодня стоят перед системой здравоохранения и каких результатов намерены достичь в ближайшие годы?
Виктор Кондратович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
На VII Всебелорусском народном собрании Президент обозначил приоритетные задачи для развития нашей страны. И одно из семи приоритетных направлений – демографическая безопасность. Так вот, программа «Здоровье нации» как раз обеспечивает один из разделов демографической безопасности. И это та программа, над которой работает система здравоохранения.
Основная задача, которая поставлена в этой программе – это достичь ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет (до этого было 74,8) и снижение смертности населения на промилле, то есть до 11,5 промилле. Это основная задача. Соответственно, улучшение качества оказываемой медицинской помощи, количества медицинской помощи и так далее. То есть программа диспансеризации.
Планируется вести профилактическое направление в системе здравоохранения. То есть это и обучающие семинары, программа диспансеризации, раннее выявление злокачественных образований. То есть все мероприятия, которые могут влиять на продолжительность жизни нашего населения, на качество его жизни и на снижение уровня смертности.
Анастасия Лавринчук:
В настоящее время ведется работа над Кодексом о здравоохранении. Почему принятие этого документа важно для отечественной медицины?
Виктор Кондратович:
Уже не один год мы работаем над Кодексом о здравоохранении. В нашей стране имеется 27 кодексов. В системе здравоохранения такого кодекса нет. Мы работаем по законам. У нас больше 20 законов в системе здравоохранения. У нас больше 100 постановлений Совета Министров. У нас больше 1,5 тысяч нормативных актов различных. И все это не структурировано. Кодекс о здравоохранении структурирует все эти нормативные акты в единое целое. Будет понятно и просто работать, прозрачно. А во-вторых, уже пора все освежить. Потому что прошло время, и пора уже все нормативные акты осовременить и приблизить к обществу.
Подробности в видео.