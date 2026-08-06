Современное оборудование для эндосонографии появилось в Гродненской университетской клинике

Новые возможности для диагностики и операций. Гродненская университетская клиника получила высокотехнологичную систему для эндосонографии – оборудование поступило по линии Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые возможности для диагностики и операций. Гродненская университетская клиника получила высокотехнологичную систему для эндосонографии – оборудование поступило по линии Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комплекс оснащен специальными датчиками, которые позволяют на ранних сроках выявлять онкологические заболевания, в первую очередь – рак поджелудочной железы. С помощью эндосонографии врачи могут проводить сканирование и брать биопсию малоинвазивным способом. Обучение для работы на новом оборудовании проведено в Московском клиническом научном центре.
Евгений Микша, заведующий эндоскопическим отделением Гродненской университетской клиники:
Эндосонография – это новый метод исследования в нашей клинике. Объединяет данный метод исследования – эндоскопическое исследование и ультразвуковое исследование для высокоточного изображения внутренних органов. Этот метод применяется для диагностики кист, желчных протоков, органов ЖКТ, а также для определения глубины инвазии новообразований.
Поставка техники – часть государственной программы модернизации медицины: учреждения здравоохранения по всей стране активно оснащают современной аппаратурой.