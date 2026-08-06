Современное оборудование для эндосонографии появилось в Гродненской университетской клинике

Новые возможности для диагностики и операций. Гродненская университетская клиника получила высокотехнологичную систему для эндосонографии – оборудование поступило по линии Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплекс оснащен специальными датчиками, которые позволяют на ранних сроках выявлять онкологические заболевания, в первую очередь – рак поджелудочной железы. С помощью эндосонографии врачи могут проводить сканирование и брать биопсию малоинвазивным способом. Обучение для работы на новом оборудовании проведено в Московском клиническом научном центре.