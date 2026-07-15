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Минздрав ограничил срок ожидания плановых КТ и МРТ

15 июля 2026 13:45
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Доступность, качество и своевременная диагностика – приоритет национальной системы здравоохранения. Минздрав Беларуси ввел новый подход к проведению диагностических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав ограничил срок ожидания плановых КТ и МРТ-2

В частности, ограничен срок ожидания плановых компьютерной и магнитно-резонансной томографии без констатирования. Теперь проведение этой лучевой диагностики в государственных учреждениях здравоохранения пациенты будут ожидать не больше одного месяца.

Минздрав ограничил срок ожидания плановых КТ и МРТ-4

Иван Подковыров, главный врач 14-й центральной районной поликлиники Минска:
КТ и МРТ выполняются по медицинским показаниям. Сроки составляют до 1 месяца. Если необходимо более экстренное, то, соответственно, пациенты тогда не записываются в очередь. Нам выделяется на сегодняшний момент достаточно талонов. Лист ожидания контролирует заместитель по медицинской части. И пациенты записываются только после осмотра врача-специалиста. 

Минздрав ограничил срок ожидания плановых КТ и МРТ-6

Павел Баранов, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 6-й городской клинической больницы Минска:
Большая часть пациентов уже согласована предварительно по направлениям. Для обеспечения большего объема увеличили и время приема самого аппарата, так и планируется ввод нового корпуса в 27-м году, который обеспечит большие объемы выполнения медицинской помощи. Туда планируется введение нового аппарата МРТ в дополнение к уже имеющемуся, что должно значительно увеличить объемы выполнения медицинской помощи. 

В Министерстве здравоохранения подчеркивают: если срок ожидания планового КТ или МРТ превысит 30 календарных дней, необходимо сообщить о данном факте, воспользовавшись чат-ботом Минздрава.

# Медицина # Министерство здравоохранения Беларуси # Здравоохранение Беларуси

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