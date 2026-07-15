Минздрав ограничил срок ожидания плановых КТ и МРТ

Доступность, качество и своевременная диагностика – приоритет национальной системы здравоохранения. Минздрав Беларуси ввел новый подход к проведению диагностических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, ограничен срок ожидания плановых компьютерной и магнитно-резонансной томографии без констатирования. Теперь проведение этой лучевой диагностики в государственных учреждениях здравоохранения пациенты будут ожидать не больше одного месяца.

Иван Подковыров, главный врач 14-й центральной районной поликлиники Минска: КТ и МРТ выполняются по медицинским показаниям. Сроки составляют до 1 месяца. Если необходимо более экстренное, то, соответственно, пациенты тогда не записываются в очередь. Нам выделяется на сегодняшний момент достаточно талонов. Лист ожидания контролирует заместитель по медицинской части. И пациенты записываются только после осмотра врача-специалиста.

Павел Баранов, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 6-й городской клинической больницы Минска:

Большая часть пациентов уже согласована предварительно по направлениям. Для обеспечения большего объема увеличили и время приема самого аппарата, так и планируется ввод нового корпуса в 27-м году, который обеспечит большие объемы выполнения медицинской помощи. Туда планируется введение нового аппарата МРТ в дополнение к уже имеющемуся, что должно значительно увеличить объемы выполнения медицинской помощи.

В Министерстве здравоохранения подчеркивают: если срок ожидания планового КТ или МРТ превысит 30 календарных дней, необходимо сообщить о данном факте, воспользовавшись чат-ботом Минздрава.