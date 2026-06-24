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В Минской областной клинической больнице осваивают роботические технологии

24 июня 2026 14:01
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Точность, безопасность и комфорт. В Минской областной клинической больнице осваивают роботические технологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оборудование помогает проводить сложнейшие реконструктивные операции. Вместо скальпеля – джойстики, вместо прямого взгляда – 3D-изображение высокого разрешения. На новом комплексе уже успешно провели 34 вмешательства.

Как работает умная машина и в каких направлениях ее применяют – расскажет Дарья Авсюк.

В Минской областной клинической больнице осваивают роботические технологии-2

В эру малоинвазивной хирургии на смену традиционной лапароскопии приходят роботические комплексы, позволяющие выполнять операции с ювелирной точностью. Минская областная клиническая больница стала третьим учреждением в Беларуси, получившим оборудование подобного уровня. На данный момент технология применяется в трех ключевых направлениях.

В Минской областной клинической больнице осваивают роботические технологии-4

Егор Боровик, заместитель главного врача по хирургической помощи Минской ордена Трудового Красного Знамени областной клинической больницы:
Это абдоминальная хирургия, часть абдоминальной хирургии, реконструктивная колопроктология и урология. В эксплуатацию мы ввели его 16 апреля 2026 года. На сегодня у нас выполнено 34 операции. Практически все операции являются высокотехнологичными операциями. Длительные, тяжелые, которые, как правило, сопровождаются той или иной реконструкцией.

В ближайшие годы роботическая хирургия может стать стандартом для сложных реконструктивных вмешательств в белорусских клиниках. Постепенно внедрять такую технологию планируется и в крупных региональных больницах.

Подробности в видео.

# Медицина # Здравоохранение Беларуси

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