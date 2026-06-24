Как работает умная машина и в каких направлениях ее применяют – расскажет Дарья Авсюк.

Точность, безопасность и комфорт. В Минской областной клинической больнице осваивают роботические технологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В эру малоинвазивной хирургии на смену традиционной лапароскопии приходят роботические комплексы, позволяющие выполнять операции с ювелирной точностью. Минская областная клиническая больница стала третьим учреждением в Беларуси, получившим оборудование подобного уровня. На данный момент технология применяется в трех ключевых направлениях.

Егор Боровик, заместитель главного врача по хирургической помощи Минской ордена Трудового Красного Знамени областной клинической больницы:

Это абдоминальная хирургия, часть абдоминальной хирургии, реконструктивная колопроктология и урология. В эксплуатацию мы ввели его 16 апреля 2026 года. На сегодня у нас выполнено 34 операции. Практически все операции являются высокотехнологичными операциями. Длительные, тяжелые, которые, как правило, сопровождаются той или иной реконструкцией.

В ближайшие годы роботическая хирургия может стать стандартом для сложных реконструктивных вмешательств в белорусских клиниках. Постепенно внедрять такую технологию планируется и в крупных региональных больницах.