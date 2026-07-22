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Медицина мирового уровня! В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиоцентра

22 июля 2026 17:16
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Медицина мирового уровня. В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиологического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь внедрили уникальную для Беларуси систему оказания экстренной помощи.

В одном пространстве объединили приемное отделение, диагностический блок и интенсивную терапию. Такой подход позволяет максимально сократить время от поступления пациента до постановки диагноза и начала лечения. При острых сердечно-сосудистых заболеваниях дорога каждая минута.

В церемонии открытия приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Медицина мирового уровня! В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиоцентра-2

Три года строительства – и новый диагностический корпус гродненского кардиоцентра готов принимать пациентов. Новый корпус уникален. Назначение – оперативная диагностика и интенсивная терапия в тех случаях, когда счет жизни порой идет на секунды. Без преувеличения. Например, при кардиогенном шоке. Потому здесь высокотехнологичная помощь пациентам прямо с порога.

Галина Буро, корреспондент:
По подъездной дорожке автомобиль скорой помощи привозит экстренного пациента, и дальше через эти двери его завозят в приемное отделение. Через небольшой коридор пациент попадает в такую, можно сказать, палату, где ему выполняется полная диагностика. Такой системы больше нет нигде в стране.

В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиологического центра.

Медицина мирового уровня! В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиоцентра-4

Корпус рассчитан на прием пациентов в тяжелом состоянии с острым коронарным синдромом – инфарктами и в предынфарктном состоянии, потому насыщен прогрессивной техникой. Врачи будут работать в тесной связке: кардиологи, реаниматологи, лаборанты экспресс-лаборатории, специалисты ультразвуковой, эндоскопической и лучевой диагностики. Практически одномоментно исключать диагнозы и лечить. 

Андрей Розумович, заведующий приемным отделением Гродненского областного клинического кардиологического центра:
Снимается сразу повторная электрокардиограмма. Здесь у нас находится УЗИ-аппарат. Койки реанимационные все оснащены современным оборудованием. Это мониторы, мониторирование пациентов. Кроме того, мы забираем анализ крови. Мы здесь оснащены аппаратом искусственной вентиляции легких. Здесь же у нас находятся аппараты механической поддержки работы сердца. Если у пациента крайне тяжелое состояние и требуется, например, экстракорпоральная мембранная оксигенация крови, внутриаортальная баллонная контрпульсация. Конечно, это не врачи приемного покоя будут делать. Это будут делать реаниматологи, которые будут с нами сотрудничать и работать в тесной связке.

Медицина мирового уровня! В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиоцентра-6

Все койки мобильные. Пациента можно сразу транспортировать в операционную – она здесь же, или же на дополнительную лучевую диагностику. В центре появился ультрасовременный аппарат МРТ, который заточен именно на кардиологический профиль – ранее за такими обследованиями пациентов отправляли в Минск. Здесь установлен и новый специализированный для кардиологии компьютерный томограф с искусственным интеллектом – такого типа единственный в регионе.

Подробности в видео.

# Медицина # Здравоохранение Беларуси

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