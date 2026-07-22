Медицина мирового уровня! В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиоцентра

Медицина мирового уровня. В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиологического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь внедрили уникальную для Беларуси систему оказания экстренной помощи. В одном пространстве объединили приемное отделение, диагностический блок и интенсивную терапию. Такой подход позволяет максимально сократить время от поступления пациента до постановки диагноза и начала лечения. При острых сердечно-сосудистых заболеваниях дорога каждая минута. В церемонии открытия приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Три года строительства – и новый диагностический корпус гродненского кардиоцентра готов принимать пациентов. Новый корпус уникален. Назначение – оперативная диагностика и интенсивная терапия в тех случаях, когда счет жизни порой идет на секунды. Без преувеличения. Например, при кардиогенном шоке. Потому здесь высокотехнологичная помощь пациентам прямо с порога. Галина Буро, корреспондент:

По подъездной дорожке автомобиль скорой помощи привозит экстренного пациента, и дальше через эти двери его завозят в приемное отделение. Через небольшой коридор пациент попадает в такую, можно сказать, палату, где ему выполняется полная диагностика. Такой системы больше нет нигде в стране. В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиологического центра.

Корпус рассчитан на прием пациентов в тяжелом состоянии с острым коронарным синдромом – инфарктами и в предынфарктном состоянии, потому насыщен прогрессивной техникой. Врачи будут работать в тесной связке: кардиологи, реаниматологи, лаборанты экспресс-лаборатории, специалисты ультразвуковой, эндоскопической и лучевой диагностики. Практически одномоментно исключать диагнозы и лечить. Андрей Розумович, заведующий приемным отделением Гродненского областного клинического кардиологического центра:

Снимается сразу повторная электрокардиограмма. Здесь у нас находится УЗИ-аппарат. Койки реанимационные все оснащены современным оборудованием. Это мониторы, мониторирование пациентов. Кроме того, мы забираем анализ крови. Мы здесь оснащены аппаратом искусственной вентиляции легких. Здесь же у нас находятся аппараты механической поддержки работы сердца. Если у пациента крайне тяжелое состояние и требуется, например, экстракорпоральная мембранная оксигенация крови, внутриаортальная баллонная контрпульсация. Конечно, это не врачи приемного покоя будут делать. Это будут делать реаниматологи, которые будут с нами сотрудничать и работать в тесной связке.