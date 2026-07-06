В Смолевичской ЦРБ внедрили современные малоинвазивные операции при лечении паховых грыж

В Смолевичской центральной районной больнице активно внедряются современные малоинвазивные методики хирургического лечения. Одно из главных нововведений – оперативное лечение паховых грыж без классических разрезов. Главное преимущество нового подхода – значительное ускорение реабилитации. После лапароскопии она сокращается в разы. Для проведения вмешательств используется имеющаяся в больнице лапароскопическая стойка. Внедрению уникальных для района технологий предшествовала серьезная подготовка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Бабаш, заведующий хирургическим отделением Смолевичской центральной районной больницы:

Да, мы обучались в нашей областной больнице. Ездили на учебу в клинику при Президенте (лечкомиссию в Ждановичах) при поддержке главного хирурга Слободина Юрия Валерьевича. И съездили на стажировку практическую в город Воскресенск, это Подмосковье. Ну и мастер-классы, конечно, проводили на территории нашей больницы. К нам приезжали специалисты из лечкомиссии, из Солигорской ЦРБ.