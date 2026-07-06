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В Смолевичской ЦРБ внедрили современные малоинвазивные операции при лечении паховых грыж

06 июля 2026 14:20
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В Смолевичской центральной районной больнице активно внедряются современные малоинвазивные методики хирургического лечения. Одно из главных нововведений – оперативное лечение паховых грыж без классических разрезов. Главное преимущество нового подхода – значительное ускорение реабилитации. После лапароскопии она сокращается в разы. Для проведения вмешательств используется имеющаяся в больнице лапароскопическая стойка. Внедрению уникальных для района технологий предшествовала серьезная подготовка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичской ЦРБ внедрили современные малоинвазивные операции при лечении паховых грыж-2

Сергей Бабаш, заведующий хирургическим отделением Смолевичской центральной районной больницы:
Да, мы обучались в нашей областной больнице. Ездили на учебу в клинику при Президенте (лечкомиссию в Ждановичах) при поддержке главного хирурга Слободина Юрия Валерьевича. И съездили на стажировку практическую в город Воскресенск, это Подмосковье. Ну и мастер-классы, конечно, проводили на территории нашей больницы. К нам приезжали специалисты из лечкомиссии, из Солигорской ЦРБ.

В Смолевичской ЦРБ внедрили современные малоинвазивные операции при лечении паховых грыж-4

Уже выполнено более 30 операций. В планах продолжать развивать это перспективное направление, постепенно переходя к более сложным клиническим случаям.

# Учреждения здравоохранения # Здравоохранение Беларуси

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