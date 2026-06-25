Новые подходы к здравоохранению обсуждают участники XIII Форума регионов Беларуси и России

Совместные программы по инновационной медицине, цифровизация отрасли и разработка новых медпрепаратов. Эти темы сегодня, 25 июня, в центре внимания экспертов на полях Форума регионов Беларуси и России. В заседании секции «Здравоохранение» участвуют более 70 экспертов: это ученые и практикующие врачи Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основное внимание уделили внедрению высокотехнологичных методов лечения онкологических заболеваний, а также новым подходам в травматологии и ортопедии. Эксперты уверены, что нужно активнее применять клеточные и генно-инженерные технологии. Речь шла и о взаимной сертификации медицинских изделий.

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси: В первую очередь, конечно, сегодняшний форум и секция, которая посвящена вопросам здравоохранения, будет изучать и анализировать то, что уже сделано. А это действительно и совместные проекты в образовательной сфере, и совместные проекты в процессах гармонизации нашего законодательства, выстраивания общих подходов к организации лечебно-диагностического процесса. Не обойдется без вопросов совместного изучения и продвижения в области трансформации цифровой.

Жанна Чефранова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания России:

Будем говорить о дислипидемии, о новых подходах к диагностике. Конечно, вопрос искусственного интеллекта, телекоммуникаций, информационных систем, обмен между государствами. Коснемся и вопросов продолжения программы помощи людям, пострадавшим при Чернобыльской аварии. Далее будем говорить об успешности метода лечения патологии спинного мозга у детей. На предыдущем таком же мероприятии говорилось об этом методе. Сегодня уже есть первые результаты.

Внедрение новейших технологий – один из пунктов союзной программы о сотрудничестве Министерств здравоохранения Беларуси и России до 2029 года. Еще одно из важных направлений – взаимодействие профильных вузов двух стран.