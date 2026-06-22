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Как оцифровывают персональные данные пациентов для ЦИСЗ? Рассказал эксперт

22 июня 2026 17:27
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В Беларуси отметили День медицинских работников. Это праздник людей, которым мы доверяем самое ценное – здоровье и жизнь. Современная медицина – это не только профессионализм врачей и медицинских сестер, это еще и новые технологии, уникальные операции, цифровые сервисы и научные разработки, которые помогают ставить точные диагнозы и спасать пациентов даже в самых сложных случаях. О том, чем может гордиться столичная медицина, какие технологии уже работают в минских клиниках и почему за медицинской помощью в Беларусь все чаще приезжают пациенты из других стран, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, СТВ:
Говоря о тех объемах данных, которые сегодня оцифровываются пациентов, наверное, стоит говорить о защите персональных данных. Насколько этот вопрос также прорабатывается?

Как оцифровывают персональные данные пациентов для ЦИСЗ? Рассказал эксперт-1

Евгений Соловьев, заместитель директора-начальник офиса цифровизации здравоохранения РНПЦ медицинских технологий:
Вопрос защиты персональных и медицинских данных является одним из ключевых. Для этого создается целая система. Например, медицинские данные передаются только по защищенным каналам передачи данных. Каждая организация здравоохранения, которая подключена к ЦИСЗ, получила аттестат системы защиты информации. Также медицинские работники при отправке данных в Централизованную информационную систему используют средства электронной цифровой подписи. Поэтому можно с уверенностью сказать, что данные пациентов находятся под надежной защитой.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Евгений Соловьев # Здравоохранение Беларуси

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