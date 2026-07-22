В Гродно открыли новый диагностический корпус областного кардиологического центра

В новом корпусе совместили функции приемного покоя и отделения интенсивной терапии. Так, с первых минут приезда в больницу состояние пациента будет оценивать консилиум в составе кардиолога, реаниматолога, специалиста ультразвуковой, эндоскопической и лучевой диагностики. Такой комплексный подход призван повысить качество оказания медпомощи населению.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Здесь полный спектр оказания медицинских услуг кардиологического профиля. Это очень важно для жителей этого региона. Да и не только жителей этого региона, ведь мы знаем, что сюда приезжают лечиться и из других городов, даже из других стран. И, конечно, такое современное оборудование, высококлассные специалисты, которые здесь работают. Мы посмотрели на состав медицинских работников, здесь есть кандидаты медицинских наук, доктор медицинских наук. Многие врачи имеют высшую категорию. Они, конечно, работают высокопрофессионально. И это по праву, учреждение заслужило хорошую славу у нас в стране.

В рамках рабочего визита в Гродно председатель Совета Республики Наталья Кочанова также посетила детский дом семейного типа, где воспитываются 10 девочек – от 4 до 14 лет. Спикер Совета Республики привезла детям подарки к школе, книги и сладости.