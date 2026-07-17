Медицинские вузы Беларуси 17 июля завершают прием документов на бюджет

Медицинские вузы Беларуси 17 июля также завершают прием документов на бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в стране специалистов медпрофиля готовят четыре высшие учебные заведения.

В соцсетях растет волна негатива вокруг текущей приемной кампании. Однако Минздрав призывает абитуриентов опираться только на официальные факты, а не на слухи или прошлогодние проходные баллы.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Наверное, дети просто волнуются, потому что в прошлом году баллы на бюджет были действительно высокие. Поэтому многие дети с хорошими баллами не прошли. Видя данную ситуацию, мы пошли навстречу и дали возможность детям с хорошими баллами поступить на бюджетные места. Поэтому шанс еще есть. Мы более чем на 700 мест увеличили бюджет.

Чтобы претендовать на бюджетное место в медвузе, в приемную комиссию необходимо предоставить паспорт, медстраховку, три сертификата ЦТ или ЦЭ – по химии, биологии и одному из государственных языков, а также характеристику с места учебы и 4 фотографии.