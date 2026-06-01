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Новости по тегу #Захар Ладутько

Увольнение по инициативе нанимателя – что может потребовать работник, узнали у адвоката
01 июня 2026 12:16

Увольнение по инициативе нанимателя – что может потребовать работник, узнали у адвоката

Как правильно оформлять договор? Адвокат рассказал, что нужно знать при подписании
30 января 2026 10:03

Как правильно оформлять договор? Адвокат рассказал, что нужно знать при подписании

Как проверить квартиру перед её покупкой? Шпаргалка от адвоката
27 января 2026 09:42

Как проверить квартиру перед её покупкой? Шпаргалка от адвоката

Как вернуть товар или получить компенсацию по закону? Рассказал юрист
23 января 2026 09:56

Как вернуть товар или получить компенсацию по закону? Рассказал юрист

Как выбрать подрядчика? Полезные советы от адвоката
19 января 2026 14:24

Как выбрать подрядчика? Полезные советы от адвоката

Как правильно составить расписку при денежном займе? Адвокат объяснил
12 января 2026 14:27

Как правильно составить расписку при денежном займе? Адвокат объяснил

Правила поведения на дачах! Что нужно знать, чтобы не получить штраф
11 апреля 2025 12:00

Правила поведения на дачах! Что нужно знать, чтобы не получить штраф

Право гарантировано всем. Как столичные службы помогают трудоустроиться белорусам с инвалидностью?
30 марта 2024 11:39

Право гарантировано всем. Как столичные службы помогают трудоустроиться белорусам с инвалидностью?

Диспансеризация, работа на удалёнке, сокращённый день. Какие изменения внесут в Трудовой кодекс?
24 июля 2023 08:49

Диспансеризация, работа на удалёнке, сокращённый день. Какие изменения внесут в Трудовой кодекс?

Деньги берут, а изделие не изготавливают. Адвокат рассказал, куда обращаться в случае обмана клиентов
17 февраля 2023 15:35

Деньги берут, а изделие не изготавливают. Адвокат рассказал, куда обращаться в случае обмана клиентов

Обманули на 19 тысяч рублей. Белоруска хотела установить памятник мужу, но нарвалась на мошенников
17 февраля 2023 14:21

Обманули на 19 тысяч рублей. Белоруска хотела установить памятник мужу, но нарвалась на мошенников

Остался за границей без документов и денег. Что делать при утере паспорта?
15 февраля 2023 09:59

Остался за границей без документов и денег. Что делать при утере паспорта?