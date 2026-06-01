Новости по тегу #Захар Ладутько

Необходимо у нанимателя получить письменное уведомление о причинах и основаниях увольнения. После того, как вы получите письменное уведомление, проанализируйте, является ли основание и причина увольнения действительной. Вы можете с этим согласиться либо оспорить в судебном порядке.
Прежде всего, когда вы заключаете договор, вы должны проверить реквизиты второй стороны.
«В первую очередь необходимо проверить правоустанавливающие документы у продавца. Каким образом он приобрел эту квартиру? Договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, договор дарения».
Товар надлежащего качества можно вернуть в течение 14 дней при определенных условиях.
В первую очередь, перед тем как выбрать подрядчика, вы можете проверить добросовестность подрядчика в интернете, введя его наименование.
«Я советую оформлять расписку рукописным вариантом», – отметил Захар Ладутько.
К примеру, можно получить штраф за некошеную траву, сжигание мусора или ненадлежащую архитектуру.
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