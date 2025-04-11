Правила поведения на дачах! Что нужно знать, чтобы не получить штраф
Дачники всей душой любят свои загородные участки. И с наступлением тепла едут туда отдыхать и активничать. Однако в законодательстве прописаны некоторые нормы и правила поведения на дачах, за несоблюдение которых нарушителей ждет наказание.
К примеру, можно получить штраф за некошеную траву, сжигание мусора или ненадлежащую архитектуру. Хозяева участков должны владеть информацией, ведь незнание законов не освобождает от ответственности.
Захар Ладутько, адвокат:
Относительно шума в садовых товариществах существуют свои требования. Строительные работы нельзя выполнять с 19:00 до 09:00 следующего дня. Если вы хотите послушать музыку, громко музыку нельзя слушать после 23:00. Нельзя палить мусор за пределами своего участка. Если вы решили, что необходимо разжечь костер и спалить опавшую листву, нужно это сделать по правилам.
Захар Ладутько:
Разведение костров запрещено вблизи зданий, сооружений, особенно если они деревянные, вблизи сухостоя либо стогов сена. Костер не должен быть выше полуметра. Необходимо его окопать, а также принести ведро с водой, песок, желательно огнетушитель.
Не используйте жидкости, не предназначенные для разжигания костров. И не сжигайте предметы, которые могут выделять токсичные вещества, такие как резина, покрышки и пластик. Образующиеся при горении токсичные пары представляют опасность для здоровья и окружающей среды.
Захар Ладутько:
Когда уже трава начинает расти, необходимо ее косить. Также предусмотрены требования о том, что не только на своем участке необходимо косить, но и метр от него обкашивать. Если местным исполнительным органом предусмотрено решением о том, что необходимо косить такие вредные растения, как золотарник, борщевик, то тоже необходимо его уничтожать со своего участка. Если этого не сделать, тоже предусмотрена административная ответственность.
Захар Ладутько:
Если вы видите, что существует растительность запрещенная, допустим, мак, то необходимо также его уничтожить. Если будет установлено, что это умышленно было посажено вами, то существует более серьезная ответственность, вплоть до уголовной.
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