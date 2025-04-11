Правила поведения на дачах! Что нужно знать, чтобы не получить штраф

Дачники всей душой любят свои загородные участки. И с наступлением тепла едут туда отдыхать и активничать. Однако в законодательстве прописаны некоторые нормы и правила поведения на дачах, за несоблюдение которых нарушителей ждет наказание. К примеру, можно получить штраф за некошеную траву, сжигание мусора или ненадлежащую архитектуру. Хозяева участков должны владеть информацией, ведь незнание законов не освобождает от ответственности.

Захар Ладутько, адвокат:

Относительно шума в садовых товариществах существуют свои требования. Строительные работы нельзя выполнять с 19:00 до 09:00 следующего дня. Если вы хотите послушать музыку, громко музыку нельзя слушать после 23:00. Нельзя палить мусор за пределами своего участка. Если вы решили, что необходимо разжечь костер и спалить опавшую листву, нужно это сделать по правилам.

Захар Ладутько:

Разведение костров запрещено вблизи зданий, сооружений, особенно если они деревянные, вблизи сухостоя либо стогов сена. Костер не должен быть выше полуметра. Необходимо его окопать, а также принести ведро с водой, песок, желательно огнетушитель.

Не используйте жидкости, не предназначенные для разжигания костров. И не сжигайте предметы, которые могут выделять токсичные вещества, такие как резина, покрышки и пластик. Образующиеся при горении токсичные пары представляют опасность для здоровья и окружающей среды.

Захар Ладутько:

Когда уже трава начинает расти, необходимо ее косить. Также предусмотрены требования о том, что не только на своем участке необходимо косить, но и метр от него обкашивать. Если местным исполнительным органом предусмотрено решением о том, что необходимо косить такие вредные растения, как золотарник, борщевик, то тоже необходимо его уничтожать со своего участка. Если этого не сделать, тоже предусмотрена административная ответственность.