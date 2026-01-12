Как правильно составить расписку при денежном займе? Адвокат объяснил

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Как правильно одолжить деньги? Существует три варианта. Первый вариант – это заключение договора займа. Второй вариант – заключение договора займа и удостоверение его нотариусом. И третий вариант – это написание расписки.

Рассмотрим самый распространенный вариант – это написание расписки. Каким образом должна быть оформлена расписка? Печатный текст либо рукописный вариант? Я советую оформлять расписку рукописным вариантом. Для чего? Потому, что в последующем, если возникнет вопрос в суде, будет назначена почерковедческая экспертиза, и эксперту проще будет составить заключение, если у него будет рукописный вариант расписки. Если же будет печатный вариант, то у эксперта в распоряжении будет только подпись займа получателя.

В какой валюте должна быть написана расписка? На сегодня законодатель не запрещает передавать деньги в долг в иностранной валюте. Однако в апреле 2026 года вступят в законную силу изменения, а именно вступит в закон, согласно которому заем денежных средств в иностранной валюте будет запрещен, кроме заема между близкими родственниками. Поэтому уже с сегодняшнего дня необходимо понимать, что заем денежных средств необходимо осуществлять в национальной валюте, в белорусских рублях.