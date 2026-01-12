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Как правильно составить расписку при денежном займе? Адвокат объяснил

12 января 2026 14:27
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Как правильно составить расписку при денежном займе? Адвокат объяснил-1

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Как правильно одолжить деньги? Существует три варианта. Первый вариант – это заключение договора займа. Второй вариант – заключение договора займа и удостоверение его нотариусом. И третий вариант – это написание расписки.

Рассмотрим самый распространенный вариант – это написание расписки. Каким образом должна быть оформлена расписка? Печатный текст либо рукописный вариант? Я советую оформлять расписку рукописным вариантом. Для чего? Потому, что в последующем, если возникнет вопрос в суде, будет назначена почерковедческая экспертиза, и эксперту проще будет составить заключение, если у него будет рукописный вариант расписки. Если же будет печатный вариант, то у эксперта в распоряжении будет только подпись займа получателя.

В какой валюте должна быть написана расписка? На сегодня законодатель не запрещает передавать деньги в долг в иностранной валюте. Однако в апреле 2026 года вступят в законную силу изменения, а именно вступит в закон, согласно которому заем денежных средств в иностранной валюте будет запрещен, кроме заема между близкими родственниками. Поэтому уже с сегодняшнего дня необходимо понимать, что заем денежных средств необходимо осуществлять в национальной валюте, в белорусских рублях.

Как правильно составить расписку при денежном займе? Адвокат объяснил-3

Захар Ладутько:
При составлении расписки необходимо соблюдать следующие условия. Необходимо указать фамилию, имя, отчество, место жительства и паспортные данные обеих сторон. Необходимо обязательно указать, что вы деньги передаете в долг. Необходимо указать дату составления расписки и дату возврата денежных средств.

Обращаю ваше внимание, что необходимо указывать расписки место жительства заемщика, так как если будет у вас спор в судебном порядке, для того чтобы обратиться с исковым заявлением суд, вам необходимо указать место жительства ответчика. Следовательно, у вас уже будет эти данные расписки.

В 2026 году вступает в силу закон, согласно которому изменяются условия процентов по предоставленному займу. По новому законодательству, которое вступает в силу с апреля 2026 года, проценты не могут превышать суммы займа за год. Также изменения коснутся и неустойки штрафных санкций. Например, если вы одолжили 300 рублей, то вы не можете рассчитывать на общую неустойку плюс штрафы более 150 рублей. В случае, когда срок возврата займа истек, вы имеете право обратиться с исковым заявлением в суд по месту нахождения ответчика.

И помните, грамотно составленная расписка гарантирует взыскание денежных средств в судебном порядке.

# Закон # Полезные советы # Захар Ладутько

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