Право гарантировано всем. Как столичные службы помогают трудоустроиться белорусам с инвалидностью?
Социальная адаптация и интеграция людей с инвалидностью – одна из главных задач нашей страны. Право на труд гарантировано всем, в том числе людям с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Подробнее – Валерия Яскевич.
Татьяна Подливальчева, заместитель начальника управления – начальник отдела организации содействия занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:
Органами государственной службы занятости населения, безработным гражданам, имеющим группу инвалидности, оказывается содействие в трудоустройстве при наличии у них индивидуальной программы реабилитации, абилитации. При наличии в данной программе показаний к трудоустройству либо к обучению гражданина, данный человек может быть направлен на обучение по востребованной на рынке труда профессиям либо на трудоустройство в одну из организаций города Минска.
В столичной службе занятости регулярно проводят ярмарки вакансий. Сотни свободных мест, самые разные направления: продавец, кондитер, сторож, швея, помощник мастера и многие другие. С начала года уже трудоустроены более 60 безработных людей с инвалидностью.
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Захар Ладутько, адвокат:
Для всех инвалидов запрещается нанимателям устанавливать предварительные испытания. Для инвалидов первой и второй группы устанавливается продолжительность рабочего времени – это 35 часов в неделю, либо 7 часов в день. Продолжительность отпуска – это 30 календарных дней. Если существует выбор работы на дому, то в первую очередь он предоставляется инвалидам. Существуют гарантия при установлении сверхурочных работ, либо работы в выходные дни, праздничные дни. Их можно привлекать только с их согласия, если это не противоречит индивидуальному плану реабилитации и абилитации инвалида.
Запрещено устанавливать ненормированный рабочий график, а также, если инвалидность получена работником по причине трудового увечья или профессионального заболевания, наниматель обязан создать для такого работника рабочее место. В Беларуси уделяется особое внимание потребностям людей с инвалидностью пожилых людей и других уязвимых социальных групп.