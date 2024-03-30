Право гарантировано всем. Как столичные службы помогают трудоустроиться белорусам с инвалидностью?

Социальная адаптация и интеграция людей с инвалидностью – одна из главных задач нашей страны. Право на труд гарантировано всем, в том числе людям с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Татьяна Подливальчева, заместитель начальника управления – начальник отдела организации содействия занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:

Органами государственной службы занятости населения, безработным гражданам, имеющим группу инвалидности, оказывается содействие в трудоустройстве при наличии у них индивидуальной программы реабилитации, абилитации. При наличии в данной программе показаний к трудоустройству либо к обучению гражданина, данный человек может быть направлен на обучение по востребованной на рынке труда профессиям либо на трудоустройство в одну из организаций города Минска.

В столичной службе занятости регулярно проводят ярмарки вакансий. Сотни свободных мест, самые разные направления: продавец, кондитер, сторож, швея, помощник мастера и многие другие. С начала года уже трудоустроены более 60 безработных людей с инвалидностью.