Как вернуть товар или получить компенсацию по закону? Рассказал юрист

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Как вернуть товар надлежащего или ненадлежащего качества либо получить компенсацию за него?

Товар надлежащего качества можно вернуть в течение 14 дней при следующих условиях. Если не нарушен его товарный вид, если он не был в употреблении, если имеется документ, подтверждающий его приобретение. Если вы желаете вернуть товар ненадлежащего качества, то вы имеете право у продавца потребовать либо расторгнуть договор и вернуть денежные средства, соразмерно уменьшить его цену, потребовать заменить товар на товар надлежащего качества. Если вы отремонтировали товар либо каким-то образом понесли затраты на его восстановление, то вы имеете право у продавца потребовать возместить ваши затраты.

Если вам оказали услугу некачественно, вы имеете право требовать устранения недостатков в оказанной вам услуге. Если недостатки не устранены, то вы имеете право соразмерно уменьшить стоимость услуги, заменить услугу аналогичной услугой, а также вы имеете право расторгнуть договор и потребовать возврата денежных средств, которые вами были оплачены за услугу.