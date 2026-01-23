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Как вернуть товар или получить компенсацию по закону? Рассказал юрист

23 января 2026 09:56
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Как вернуть товар или получить компенсацию по закону? Рассказал юрист-1

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Как вернуть товар надлежащего или ненадлежащего качества либо получить компенсацию за него? 

Товар надлежащего качества можно вернуть в течение 14 дней при следующих условиях. Если не нарушен его товарный вид, если он не был в употреблении, если имеется документ, подтверждающий его приобретение. Если вы желаете вернуть товар ненадлежащего качества, то вы имеете право у продавца потребовать либо расторгнуть договор и вернуть денежные средства, соразмерно уменьшить его цену, потребовать заменить товар на товар надлежащего качества. Если вы отремонтировали товар либо каким-то образом понесли затраты на его восстановление, то вы имеете право у продавца потребовать возместить ваши затраты.

Если вам оказали услугу некачественно, вы имеете право требовать устранения недостатков в оказанной вам услуге. Если недостатки не устранены, то вы имеете право соразмерно уменьшить стоимость услуги, заменить услугу аналогичной услугой, а также вы имеете право расторгнуть договор и потребовать возврата денежных средств, которые вами были оплачены за услугу.

Как вернуть товар или получить компенсацию по закону? Рассказал юрист-3

Захар Ладутько:
Если вам была оказана некачественно услуга и вы обратились к третьим лицам либо сами своими силами устранили недостатки, вы имеете право требовать от лица, который предоставил вам эту услугу, возмещения ваших затрат.

Если вы заявили требование об устранении недостатков оказанной услуги и исполнитель не исполнил срок ваши требования, вы имеете право требовать от него неустойку в размере 1 % за один день просрочки от суммы оказанных услуг.

Если речь идет об акционных товарах либо акционных услугах, то необходимо помнить, что на них распространяются требования и условия как к полноценному товару либо к полноценным услугам. Это значит, ч то акционные товары и акционные услуги тоже должны быть качественными.

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# Закон # Полезные советы # Захар Ладутько

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