Диспансеризация, работа на удалёнке, сокращённый день. Какие изменения внесут в Трудовой кодекс?

Трудовой кодекс дополнен нормами. Изменения затронули более 80 статей, но вступят в силу только с января 2024 года. К чему готовиться и какие новшества нас ждут?

Захар Ладутько, адвокат:

Во-первых, это диспансеризация. Этим законом предусматривается возможность работника проходить диспансеризацию в течение года. Для этого предоставляется свободный рабочий день с сохранением среднего заработка. Лицам до 40 лет – это один раз в три года, лицам от 40 лет и до пенсионного возраста – один раз в два года. Работникам-пенсионерам и работникам, которым до пенсии осталось пять лет, два раза в год представляется такой день. Сотрудники все чаще ожидают от своих работодателей возможности работать удаленно. Теперь это станет доступным официально. То, что люди на удаленке, более продуктивны, не раз отмечали многие ученые. Если дистанционная работа планируется осуществляться временно, то вносить изменения в трудовой договор нет необходимости, достаточно лишь приказа нанимателя. А если на постоянной основе, то нужно подтверждать документально.

Захар Ладутько:

Также вводится возможность комбинировано работать: работник работает 2-3 дня в офисе, остальные дни работает дистанционно. Следующее – предоставляются гарантии для лиц, которые получают среднее специальное и высшее образование. Независимо от того, направлял ли его туда наниматель, наниматель обязан предоставить отпуск без сохранения среднего заработка. Единственное условие необходимо предусмотреть – это если он впервые получает среднее специальное и высшее образование. Сегодня цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь и значительно повлияли на все сферы деятельности человека, в том числе и на работу.

Захар Ладутько:

Новым законом предусмотрена возможность информировать работника на уведомление, предупреждения посредством цифровых технологий. Главные условия – чтобы была стопроцентная возможность идентифицировать работника, которому направляется соответствующее уведомление. Также необходимо данный процесс закрепить в локальном нормативном акте организации. На практике могут возникнуть случаи утери или повреждения трудовой книжки. Ранее работник обращался за дубликатом к нанимателю и записи делались с его слов. Теперь же необходимо будет выдавать копию документа в соответствии с базами данных, которые находятся в Фонде социальной защиты населения.

Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Родители, которые имеют ребенка-инвалида до 18 лет либо троих детей в возрасте до 16 лет, смогут теперь по их желанию получать не только один свободный день в неделю (право это у них есть), но заменить это право, предположим, сокращением рабочего дня на один час с сохранением заработной платы.