«Не платят деньги, врут постоянно». Как узнать о добросовестности организации перед устройством на работу?

Новости Беларуси. Работа вахтовым методом – трудовой процесс, который проходит вне места проживания работника, зачастую даже вне родной страны. Оплачивается сдельно либо по количеству отработанных часов. При этом работник получает не только временное трудоустройство, но также проживание, питание и трансфер до места работы, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Обязанность нанимателя – выдавать заработную плату в дни, определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в месяц, если иная периодичность не установлена контрактом, закреплена в Трудовом кодексе нашей страны. И эти вопросы пристально контролируются различными госорганами. Чтобы не только минимизировать такие факты, но и оперативно их выявлять и пресекать.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

Даже в текущем году главой государства был подписан Указ № 9, который существенно расширяет полномочия Министерства труда и социальной защиты в данном направлении, он пока еще не вступил в силу. Он вступит в силу через три месяца после официального опубликования. Министерство труда и социальной защиты наделяется полномочиями по выставлению в адрес субъектов хозяйствования, которые несвоевременно выплачивают зарплату, выносить обязательные для исполнения соответствующие требования или предписания. В случае их неисполнения они наделяются правом выносить решение о взыскании зарплаты, которое является исполнительным документом. Эксперты напоминают о нескольких простых, но важных правилах при выборе места работы.

Захар Ладутько, адвокат:

Существует общий доступ к базам исполнительных производств, также существует реестр должников. Кроме того, работник, если он трудоустраивается в организацию, тем более строительную, работы выполняются на территории других государств, то можно поговорить с другими работниками, которые там уже работают, как осуществляется выплата зарплаты, выплата вознаграждений, если это договор подряда. Юрий Кардымон:

Понятно, что такие ситуации мы не искореним, потому что недобросовестные субъекты были, есть и будут, жажда наживы имеет место быть. В первую очередь, конечно же, надо читать те договоры, которые заключаешь, подписываешь, в том числе мелкими буквами, со сносками; во-вторых, прежде чем устраиваться на работу, необходимо хотя бы из открытых источников информацию о работодателе собрать, чтобы иметь представление. Понятно, что если ты устраиваешься на фирму, которая вчера была зарегистрирована, то риски того, что тебе не выплатят зарплату, достаточно высоки. Вот и фирме «Альфагазстрой», конечно, не один день, но она относительно молодая. Зарегистрирована в едином госреестре 2 декабря 2021 года. В то время, когда герои нашего сюжета впервые услышали о данной организации, ей было всего полгода. Для юридического лица почти как день. А потому в каких-либо сомнительных делах компания замечена не была. Это уже сегодня интернет вовсю пестрит нелестными отзывами.

Все, что вам говорят в офисе на Скорины, все это полная ерунда! Сидят «менеджеры» и красивую лапшу на уши наматывают! А люди и верят в сказки про высокие и своевременные зарплаты, про командировочные, про авансы. А по факту вас закидывают на Крайний Север и бросают на произвол судьбы.

Эта контора после отправления людей на Север передает компании «Кадано», от которой там и работают. У «Альфагазстрой» перебои с оплатой, перечисляют малыми частями, и те копейки по итогу называют полной зарплатой, не соблюдают условия договора. Проблемы с возвращением людей домой. Красиво нарисуют, а по факту фуфло.

Не платят деньги, врут постоянно. Сроки вахты не соблюдаются. На связь могут не выходить. По медпоказаниям домой только за свои. Наниматель и работник – эти отношения имеют статус гражданско-трудовых и при каких-либо нарушениях влекут за собой административную ответственность сторон. При этом если станет известно, что работодатель заведомо вводил в заблуждение работников и не собирался выплачивать деньги, дело пахнет уголовной ответственностью. Но доказать это порой бывает крайне сложно. Да и в целом, к сожалению, получить свои кровно заработанные проблематично. Даже если на руках есть договор и другие документы, подтверждающие, что сотрудник честно выполнил свою работу.

Захар Ладутько:

По статистике, если выплата зарплаты или вознаграждение по договору подряда не осуществляется продолжительный промежуток времени (несколько месяцев или полгода, или даже год), то в основном это все заканчивается ликвидацией либо банкротством субъекта хозяйствования, который должен денежные средства. И тогда эти денежные средства каким-то образом получить становится крайне проблематично. А в большинстве случаев невозможно. Кто в итоге должен был заплатить рабочим – белорусская или российская сторона – неизвестно. Понятно одно: в сложных финансовых взаимоотношениях нанимателей с «серой» бухгалтерией страдают те, кто просто честно выполняет свою работу. К слову, вопросы невыплаты заработной платы именно в строительной сфере возникают чаще, чем где-либо. И неважно, находится строительный объект в Беларуси или за рубежом. Летом мы рассказывали историю вынужденного безденежья бригады фасадчиков. Работали они в компании «СтройПамГрупп». Поведение работодателя один в один. На связь не выходит, с офиса съехал в неизвестном направлении. Поди докажи свои права. «Россияне помогали не загнуться». История многодетного отца, который поехал на заработки и остался ни с чем – подробности здесь. Или вот недавняя история монолитчиков. Более 300 строителей, которые работали на стройке в «Минск-Мире», не получали зарплату. После года разбирательств им-таки выплатили деньги, и то только после того, когда в дело вмешался Президент.