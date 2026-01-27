Как проверить квартиру перед её покупкой? Шпаргалка от адвоката

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Как проверить квартиру перед ее покупкой? В первую очередь необходимо проверить правоустанавливающие документы у продавца. Каким образом он приобрел эту квартиру? Договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, договор дарения. Следующее – необходимо проверить правоудостоверяющие документы. Это выписка из единого государственного регистра недвижимости. Также необходимо проверить технический паспорт недвижимости, а также необходимо определить наличие обременений – залог, ипотека, кредиты и так далее. В наличии указанных обременений указаны выписки из единого государственного регистра недвижимости.



Необходимо также обратить внимание на права лиц, которые имеют право пользоваться данным помещением или объектом недвижимости. Как можно проверить? Необходимо заказать справку из ЖЭУ о составе семьи, выписку из домовой книги, убедиться в том, что в помещении не проживают несовершеннолетние, ограниченно дееспособные, недееспособные граждане, а также определить круг лиц, которые имеют право постоянно пользоваться указанным помещением либо объектом недвижимости.

Также необходимо проверить наличие либо отсутствие долгов по коммунальным платежам. При покупке недвижимости может возникнуть такая ситуация, что оплата коммунальных услуг не осуществлялась.