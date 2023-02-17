Обманули на 19 тысяч рублей. Белоруска хотела установить памятник мужу, но нарвалась на мошенников

Смерть близкого человека всегда шок. Родственники зачастую оказываются в таком состоянии, когда нет ни сил, ни желания брать под стопроцентный контроль организацию похорон или оформление необходимых документов. И именно этим, к сожалению, пользуются мошенники в сфере ритуальных услуг, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

В последние несколько лет десятки, если не сотни человек по всей стране стали жертвами обмана со стороны недобросовестных изготовителей памятников. Казалось бы, неужели кто-то наживается на человеческом горе? Оказывается, еще и как. Что делать, если вы уже попали в подобную историю? И на что обращать внимание, чтобы не стать жертвой мошенников? Сфера ритуальных услуг в нашей стране уже давно не является криминализированной или вызывающей опасения. Подобные стереотипы скорее отголоски лихих 90-х, не более того. Большинство компаний работают честно и предлагают своим клиентам качественные товары и профессионально выполненные услуги. Большинство, но не все. На фоне добросовестных подрядчиков все же встречаются мошенники и нечистые на руку бизнесмены. Схема обмана банальна и проста: некая фирма в попытках привлечь максимальное количество покупателей осуществляет агрессивную маркетинговую стратегию, не жалеет денег на рекламу, красивый сайт и большое количество офисов по всей стране. Однако совсем скоро становится понятно, что на объемах продаж обогащается только руководство, а сама фирма, включая весь ее персонал, очень скоро оказывается на грани финансового краха. Исполнение договоров искусственно затягивается, как и выплаты зарплат собственным сотрудникам. Деньги берут, а изделие не изготавливают. Адвокат рассказал, куда обращаться в случае обмана клиентов – подробности здесь. Первые памятники в виде валунов на месте погребения появились еще в каменном веке. Древние люди засыпали камнями тела своих сородичей, чтобы дикие звери не добрались до останков. С тех пор много воды утекло. И сейчас фирмы по изготовлению надгробий могут предложить товар на любой карман, вкус и цвет. Минчанка Ирина Комаровская, похоронив мужа, решила, что памятник она сделает для родной души не хуже, чем у остальных.

Ирина Комаровская:

В мае 2022 года через интернет я нашла изготовление памятников, памятники очень красивые. И мы обратились сюда, на Институт культуры в Дом быта, в «РитуалГранит». Где-то с 9 утра до 10 вечера мы занимались только памятником. Заключили договор, по договору в течение трех дней мы были обязаны перечислить 70 % предоплаты. Оплата была в долларах США по курсу Нацбанка, на тот момент это было 19 тысяч 170 рублей с копейками.

Женщина не торговалась, более того, внесла сразу всю сумму. Ирина была уверена, дорого – значит качественно. К тому же менеджер предупредила, что если не внести остаток вовремя, будет начислена пеня. Срок изготовления и установки определили в пять месяцев. Ирина Комаровская:

Договор я не читала, честно скажу. Потому что в таком состоянии, когда ты заказываешь памятник близкому человеку. Договор подписали, на третий день сын перечислил, но они уже звонили и требовали. Получилось так, что на сегодня, 2023 год, но ни памятника, ни денег. Фирма на связь не выходит. Производство у них не работает. Учредитель находится в Польше, все руководство работает на удаленке, это только пункты продаж. Мало того что смерть близкого человека стала для женщины трагедией, так еще и наглое поведение работников фирмы добавило стресса. Уже как пять месяцев памятник должен был занять свое место на кладбище, но за это время там появился лишь фундамент. Сперва представители фирмы ссылались на большое количество заказов, позже уверяли, что нет нужных материалов, а потом и вовсе заявили, что не хватает рабочих рук. Вот только у Ирины вопрос, почему из-за разногласий директора фирмы и его рабочих страдать должна она. Неужели хорошее отношение к ней как к клиенту закончилось вместе с ее деньгами?

Ирина Комаровская:

В конце лета я узнаю через интернет, решила почитать отзывы об этой фирмы, и я узнаю, что этой фирмы уже не существует.

Согласно сведениям единого госрегистра, фирма ООО «РитуалГранит» с октября 2022 года находится в процессе ликвидации. Этот факт, как полагается в таких случаях, подтверждает и заметка в журнале «Юстиция Беларуси». А с 28 июня 2022 года на ритуальном рынке страны появляется компания ООО «Студия Гранита RG» с сайтом, страничками в соцсетях, точками продаж и менеджерами компании «РитуалГранит». Новым оказался лишь юридический адрес: Берута, 3Б, офис 311. В поисках ответов на свои вопросы Ирина ездила туда не раз, но упиралась в стену, точнее, в наглухо закрытую дверь.

Вот приехали на Берута, на юридический адрес «РитуалГранит», 312-й есть, 311-го нет. Сказали, пишите письма сюда, решили подъехать, никого нет. Ирина написала жалобу в РУВД, но заводить уголовное дело правоохранители отказались. Казалось бы, логично, договор подписан обеими сторонами, а значит реализованы гражданско-правовые отношения. Принять решение может только суд. Но юристы уверяют: решение есть.

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Если вы видите и вам известно о том, что деятельность по невыполнению указанных услуг носит системный характер, есть иные лица, которые обращаются с претензиями, исковыми заявлениями в суд, вы можете написать заявление в милицию, коллективное обращение для дачи правовой оценки действиям данного юридического лица. Если вы получаете постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, что произошло в нашем случае, вы имеете право обратиться в прокуратуру с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с требованием об отмене данного постановления, указать, что имеются иные лица, которые также пострадали от действий или бездействия данного юридического лица. Ирина признается: несмотря на все поставила свою подпись под допсоглашением. Теперь изготовить мемориальный комплекс обещают к концу апреля. Женщина уже десять раз пожалела о таком своем поступке и направила претензию в адрес фирмы-изготовителя. А сегодня, вооружившись поддержкой нашей съемочной группы, приехала в точку продаж, где почти год назад заключала договор.

– Смотрите, вы с мая взяли у меня, вашей фирме я перечислила стопроцентную предоплату – это уже можно за пользование чужими деньгами. Уже будет скоро год, никто на связь не выходит, вы понимаете, что для меня это нервный срыв? А кто-то сидит в Польше или где ваши учредители находятся?

– Угу.

– И им комфортно, наверное, за наши деньги жить без процентов.

– Насчет этого не могу вам ничего сказать. После этого девушка-продавец с кем-то списывается и через пару мгновений объявляет Ирине, что уже сегодня вечером ей вышлют фотографии готового изделия. Правда, посмотреть вживую можно будет почему-то только в марте. Забегая вперед, отметим, что фото Ирина так и не дождалась ни в тот вечер, ни в следующий.