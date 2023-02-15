Остался за границей без документов и денег. Что делать при утере паспорта?

Без документов и регистрации. Когда прогулка вдруг обернулась драмой – в карманах пусто, а паспорт исчез, отбросьте панику в сторону. Внимательно обыщите личные вещи. Роль детектива не удалась и дело закрыто? Переходите к следующему шагу.

Захар Ладутько, адвокат:

Необходимо обратиться по месту регистрации в отдел по гражданству и миграции с заявлением об утере паспорта и получении нового паспорта. Чтобы получить новый паспорт, вам необходимо собрать перечень документов, который предусмотрен законодательством: это свидетельство о рождении детей до 18 лет, свидетельства о заключении, расторжении брака, фотографии.

Но что делать, если вы стали жертвой преступления? Когда пропажа важного документа не глупая случайность, а умышленная кража, самое время обращаться в правоохранительные органы.

Захар Ладутько:

Вы обязаны написать заявление в милицию о возможной краже вашего паспорта для того, чтобы люди, мошенники либо иные лица не могли взять на ваш паспорт кредиты, использовать ваши личные паспортные данные для каких-то противоправных целей. Если вы обратились в милицию, вы получаете оттуда соответствующий документ о том, что ваше сообщение зарегистрировано, с этим документом вы в последующем обращаетесь в отдел по гражданству и миграции.