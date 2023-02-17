Деньги берут, а изделие не изготавливают. Адвокат рассказал, куда обращаться в случае обмана клиентов

Смерть близкого человека всегда шок. Родственники зачастую оказываются в таком состоянии, когда нет ни сил, ни желания брать под стопроцентный контроль организацию похорон или оформление необходимых документов. И именно этим, к сожалению, пользуются мошенники в сфере ритуальных услуг, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Мы пообщались с другими представителями ритуального бизнеса. И вот что удивило. Оказывается, на отдельные производства все же можно попасть, посмотреть, как движется работа именно над вашим изделием, при этом сроки изготовления заказа от подписания договора до готового памятника исчисляются несколькими месяцами, а не годами. И что самое интересное, большинство фирм берут оплату только после установки изделия.

Сергей Ермаков, руководитель компании по изготовлению памятников:

Приезжают к нам, посмотрели камень, выбрали. Если он у нас есть в наличии, то это месяц, полтора, два максимум.

Сергей Соплюнов, руководитель компании по производству памятников и благоустройству кладбищ:

Оплату человек вносит уже после окончания работ. Я считаю, что честных людей на сегодня достаточно много, больше, чем плохих. Обманули на 19 тысяч рублей. Белоруска хотела установить памятник мужу, но нарвалась на мошенников – подробности здесь. Совсем по другому принципу работает «Студия Гранита RG», позиционирующая себя крупнейшей компанией в стране по созданию уникальных изделий из натурального камня. Для клиентов такси за счет фирмы, рассрочка, скидки пенсионерам, бесплатная консультация и регулярный фотоотчет. На просторах их официального сайта отзывы только с пометкой пять звезд. А вот за пределами ритуальной виртуальности – картина обратная.

Компания «РитуалГранит» нагло обманывает своих клиентов. Менеджеры компании не предупреждают заказчиков, что если расторгаешь договор, то бесплатная консультация превращается в платную – 250 долларов, задаток они возвращают не весь.

Обходите эту компанию «РитуалГранит» другой дорогой. Там работают одни… Цены просто космос. Еще и за консультацию берут 250 долларов. Не верьте положительным комментариям. Все обман!!!

Оказалось, что таких, как Ирина, на сегодняшний день без малого пять десятков по всей стране. И все они требуют вернуть деньги за невыполненную работу. Одним сделали только фундамент, к заказу других не приступали и вовсе.

Наталья Гурневич, юрисконсульт регионального общества защиты потребителей:

С конца прошлого года, с ноября-декабря к нам начали поступать звонки от потребителей, к нам стали приходить на личный прием с жалобами на компанию «РитуалГранит». Все замечания и жалобы однотипные. Для того чтобы руководство фирмы поняло, что дело пахнет не только деньгами, но и серьезными проблемами, пострадавшие должны написать претензию и ни в коем случае не ждать у моря погоды. Ведь в один прекрасный день компания может объявить себя банкротом и подать на ликвидацию. И тогда процедура возврата своих кровно нажитых значительно усложнится. Наталья Гурневич:

Если вы не так давно сделали заказ, сейчас увидели этот сюжет или от родственников, от знакомых, прочитали в интернете, что есть такая компания, которая действительно не очень корректно поступает с потребителями – направляем письменную претензию на односторонний отказ от договора по статье 38 прим. 1. В таком случае вы должны будете оплатить только фактически понесенные расходы, если исполнитель сможет вам как-то подтвердить. То есть если из вашего мемориального изделия что-то готово, то вы оплачиваете только ту часть, но направляют потребители такие претензии, однако ни изделие, ни какая-то его часть не сделаны по настоящий момент, в момент направления письменной претензии. Жаль только, что полученные назад собственные деньги не сотрут из памяти родных все неприятности, которыми обернулась для них сделка с недобросовестной компанией. Специалисты напоминают несколько простых, но важных правил, которые следует выполнять перед заключением любых видов сделки.

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Необходимо всегда обращать внимание на существенные условия договора, на предмет, на сроки исполнения обязательств, стоимость, которую необходимо оплачивать, остерегаться договоров 100%-ной предоплаты. Лучше заключать договоры с незначительной предоплатой, не более 10 %. Также вы можете посмотреть, имеется ли исполнительное производство в отношении данного субъекта хозяйствования. По какой схеме работает фирма из нашего сюжета, еще предстоит выяснить правоохранителям. Хочется верить, что проблемы Ирины Комаровской и еще нескольких десятков пострадавших решатся полюбовно и без потерь. И материальных, и человеческих.