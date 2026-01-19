Как выбрать подрядчика? Полезные советы от адвоката

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Как обезопасить себя при заключении договора с организациями или индивидуальными предпринимателями, которые изготавливают мебель? Например, вы заказали кухню, а договор не исполнен подрядчиком. Либо кухня не изготовлена в срок.

В первую очередь, перед тем как выбрать подрядчика, вы можете проверить добросовестность подрядчика в интернете, введя его наименование. А также можно проверить подрядчика в реестре должников Министерства юстиции, где вы увидите, возбуждены ли исполнительные производства в отношении указанной организации либо индивидуального предпринимателя.

Если увидели данные о том, что исполнительное производство возбуждено в отношении организации, а также имеются негативные отзывы в интернете, то лучше с таким подрядчиком не работать.