Как выбрать подрядчика? Полезные советы от адвоката

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Как обезопасить себя при заключении договора с организациями или индивидуальными предпринимателями, которые изготавливают мебель? Например, вы заказали кухню, а договор не исполнен подрядчиком. Либо кухня не изготовлена в срок.
В первую очередь, перед тем как выбрать подрядчика, вы можете проверить добросовестность подрядчика в интернете, введя его наименование. А также можно проверить подрядчика в реестре должников Министерства юстиции, где вы увидите, возбуждены ли исполнительные производства в отношении указанной организации либо индивидуального предпринимателя.
Если увидели данные о том, что исполнительное производство возбуждено в отношении организации, а также имеются негативные отзывы в интернете, то лучше с таким подрядчиком не работать.
Захар Ладутько:
Если вы выбрали подрядчика, то необходимо заключить с ним договор. При заключении договора необходимо обратить внимание на условия оплаты по договору. Я рекомендую не заключать договор, где указано, что условием оплаты является 100 % предоплата. Получив стопроцентную предоплату, подрядчик зачастую не исполняет свои обязательства и возникают споры. Если допускать условия в договоре, а именно предоплата, то необходимо указывать ее в минимальном размере. Но лучший вариант – это постоплата.
Внимательно читайте условия ответственности, которые указаны в договоре. Ответственность в договоре может быть предусмотрена в виде штрафных санкций или неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по договору. Обязательно сохраняйте свой экземпляр договора. В случае его утери будет проблемно его получить у недобросовестной организации или исполнителя.
И самое главное. После того как работа выполнена, вы должны принять результат работы. Результат работы оформляется актом выполненных работ либо актом оказанных услуг. Если работы выполнены качественно, то вы спокойно подписываете акт. Если работы выполнены некачественно, то подписывать акт не стоит. Но если вы все-таки заключили договор, внесли предоплату, но не получили нужный результат, то вы имеете право обратиться в суд с требованием о расторжении договора и взыскании предоплаты.