Как правильно оформлять договор? Адвокат рассказал, что нужно знать при подписании

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Что нужно знать при подписании договора? Прежде всего, когда вы заключаете договор, вы должны проверить реквизиты второй стороны, которая заключает договор в случае заключения договора с юридическим лицом.

Если вы заключаете договор с физическим лицом, проверьте паспортные данные, сверьте с фамилией, именем, отчеством, которые указаны в договоре. Также необходимо указать следующие важные существенные условия договора.

Если это договор купли-продажи, то необходимо определить предмет, а также цену. Это является существенным для данного договора. Если это договор аренды, то необходимо определить предмет, сроки аренды. Эти условия также являются существенными, чтобы в последующем не было у вас споров в суде о признании договора незаключенным.