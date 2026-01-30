Как правильно оформлять договор? Адвокат рассказал, что нужно знать при подписании
Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Что нужно знать при подписании договора? Прежде всего, когда вы заключаете договор, вы должны проверить реквизиты второй стороны, которая заключает договор в случае заключения договора с юридическим лицом.
Если вы заключаете договор с физическим лицом, проверьте паспортные данные, сверьте с фамилией, именем, отчеством, которые указаны в договоре. Также необходимо указать следующие важные существенные условия договора.
Если это договор купли-продажи, то необходимо определить предмет, а также цену. Это является существенным для данного договора. Если это договор аренды, то необходимо определить предмет, сроки аренды. Эти условия также являются существенными, чтобы в последующем не было у вас споров в суде о признании договора незаключенным.
Захар Ладутько:
При заключении договора необходимо обратить пристальное внимание на предмет договора. Если предметом договора является товар, то необходимо указывать модель, идентификационный номер, необходимо указывать максимально признаков этого предмета, и они должны быть отражены все в договоре. Если это услуга, то необходимо указать детально наименование услуги, также место предоставления услуги, а также конкретный перечень действий, которые предусматривает данная услуга.
Если предметом является объект недвижимости, то необходимо указать кадастровый номер, площадь, адрес. Обратите внимание на цену и порядок расчетов, указанных в договоре. Может быть предусмотрена предоплата либо последующая оплата, рассрочка, отсрочка платежа.
Захар Ладутько:
В договоре должен быть обязательно указан срок. Люди не всегда обращают внимание на сроки, а это является важнейшим условием заключения договора. Обращайте внимание на такой пункт договора, как ответственность второй стороны, с которой вы заключаете договор. Она должна быть предусмотрена договором, чтобы в последующем обеспечить его надлежащее исполнение.
Если в договоре, который вы заключаете, имеются ссылки на приложения, обязательно проверьте их наличие и прочитайте все пункты, которые указаны в приложениях. В приложениях могут быть указаны детализированные условия договора, спецификация товаров, полный перечень оказываемых услуг и так далее.
В практике встречаются случаи, когда лицо не получило приложение к договору и в последующем столкнулось с проблемами, что недобросовестная вторая сторона осуществляет подмену приложений. Для того чтобы пристально изучить все условия договора, необходимо потратить время.
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