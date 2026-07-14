Новости по тегу #Загрязнение воды

Местные жители не первый год наблюдают, как река Дитва загрязняется промышленными сбросами, ухудшается природа прибрежной зоны, а люди вынуждены дышать смрадом.
Почти два миллиона человек сталкиваются с острой нехваткой воды.
В ходе проверки соблюдения экологических норм прокуратура зафиксировала около 4 тысяч загрязнений в бассейне Днепра.
О проблеме и возможном загрязнении водоема сообщили местные жители. В ходе осмотра специалисты подтвердили – действительно, в реку вместе со сточными водами попали органические отходы с молочно-товарной фермы.
В ходе осмотра эксперты подтвердили, что в реку вместе со сточными водами попали органические отходы с молочно-товарной фермы. Согласно кодексу, 500 метров от берега водоема – охранная зона. Работники местного хозяйства нарушили эти границы
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