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Новости по тегу #Загрязнение воды

Настоящая экологическая катастрофа! Жители Лидского района бьют тревогу из-за загрязнения реки Дитва
14 июля 2026 17:14

Настоящая экологическая катастрофа! Жители Лидского района бьют тревогу из-за загрязнения реки Дитва

В секторе Газа продолжается стремительное ухудшение гуманитарной ситуации
18 июня 2026 07:19

В секторе Газа продолжается стремительное ухудшение гуманитарной ситуации

Автономный исследовательский комплекс установили для круглосуточного контроля воды в Днепре
25 июля 2025 16:57

Автономный исследовательский комплекс установили для круглосуточного контроля воды в Днепре

Массовая гибель рыбы в реке Ятранка – кто будет отвечать и как избежать подобного в будущем?
23 июля 2025 17:23

Массовая гибель рыбы в реке Ятранка – кто будет отвечать и как избежать подобного в будущем?

В Новогрудском районе отходы с фермы привели к гибели рыбы в реке Ятранка
23 июля 2025 10:41

В Новогрудском районе отходы с фермы привели к гибели рыбы в реке Ятранка

Питьевая вода, которой пользуется половина населения Франции, оказалась загрязнена пестицидами
13 апреля 2023 06:45

Питьевая вода, которой пользуется половина населения Франции, оказалась загрязнена пестицидами

Фильтр забивается ржавчиной за месяц! Посмотрите, какая грязная вода течёт из кранов жителей Узденского района
13 февраля 2023 14:20

Фильтр забивается ржавчиной за месяц! Посмотрите, какая грязная вода течёт из кранов жителей Узденского района

В Брестском районе сенаторы решили проблему нескольких посёлков
17 октября 2022 10:46

В Брестском районе сенаторы решили проблему нескольких посёлков

Экологическая катастрофа в Польше – вода в реке Одра заражена химикатами
12 августа 2022 18:34

Экологическая катастрофа в Польше – вода в реке Одра заражена химикатами

Жители Испании боятся использовать воду из крана. Уровень загрязнения опасен для жизни
28 февраля 2022 08:39

Жители Испании боятся использовать воду из крана. Уровень загрязнения опасен для жизни

На Маврикии ликвидируют нефтяное пятно. Сюда прибыли эксперты ООН
12 августа 2020 13:36

На Маврикии ликвидируют нефтяное пятно. Сюда прибыли эксперты ООН

Нефтяное пятно видно даже со спутников. Разлив топлива у берегов Маврикия может обернуться экологической катастрофой
11 августа 2020 09:43

Нефтяное пятно видно даже со спутников. Разлив топлива у берегов Маврикия может обернуться экологической катастрофой