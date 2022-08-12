Экологическая катастрофа в Польше – вода в реке Одра заражена химикатами

После нескольких тестов специалисты выяснили, что вода заражена химикатами. Вероятно, они попали в реку из промышленных предприятий. Правда, из какого именно, пока неизвестно. Сейчас экологи вместе с армией пытаются очистить реку. А местные власти призвали жителей региона не приближаться к водоему и не подпускать к нему детей и животных.