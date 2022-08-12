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Экологическая катастрофа в Польше – вода в реке Одра заражена химикатами

12 августа 2022 18:34
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Новости Польши. Экологическая катастрофа в Польше. Местные экологи выловили из реки Одра более 10 тонн мертвой рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экологическая катастрофа в Польше – вода в реке Одра заражена химикатами-1

После нескольких тестов специалисты выяснили, что вода заражена химикатами. Вероятно, они попали в реку из промышленных предприятий. Правда, из какого именно, пока неизвестно. Сейчас экологи вместе с армией пытаются очистить реку. А местные власти призвали жителей региона не приближаться к водоему и не подпускать к нему детей и животных.

# Загрязнение воды # Новости Польши # Фотофакт

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